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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Экономист Туманян: юаня на рынке станет больше

«Юаня на рынке станет больше»: экономист Туманян предупредил о переменах на Мосбирже

21 июня 2024, 17:56
Фото: Pxhere
Экономист Туманян: юаня на рынке станет больше

Профессор экономики из Ростова-на-Дону предупредил о росте доли юаня на Мосбирже

С 55% до 80% может возрасти доля юаня на бирже, считает профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

По мнению доктора экономических наук, закрытие торгов долларом и евро на Мосбирже 13 июня, позволит юаню нарастить свои объемы в России.

«На сегодняшний день доля юаня на бирже около 55%, но может вырасти до 80%. Китайские банки продолжают снабжать российскую экономику юанями для оплаты импорта из Китая, что тоже работает на укрепление рубля», — объясняет эксперт.

В противном случае, добавляет Юрий Туманян, не будет биржевых торгов китайской валютой. Однако эта проблема решится внебиржевыми торгами.

Ранее RostovGazeta писала о том, что спрос на грузоперевозки между Ростовом и Китаем вырос в несколько раз за год.

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#Анна Ивченко#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Китай#Ростов#Курсы валют#Валютный рынок
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