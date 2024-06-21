«Юаня на рынке станет больше»: экономист Туманян предупредил о переменах на Мосбирже

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
По мнению доктора экономических наук, закрытие торгов долларом и евро на Мосбирже 13 июня, позволит юаню нарастить свои объемы в России.
«На сегодняшний день доля юаня на бирже около 55%, но может вырасти до 80%. Китайские банки продолжают снабжать российскую экономику юанями для оплаты импорта из Китая, что тоже работает на укрепление рубля», — объясняет эксперт.
В противном случае, добавляет Юрий Туманян, не будет биржевых торгов китайской валютой. Однако эта проблема решится внебиржевыми торгами.
Ранее RostovGazeta писала о том, что спрос на грузоперевозки между Ростовом и Китаем вырос в несколько раз за год.