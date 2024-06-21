Жительницу Ростовской области задержали за сжигание мусора в Вечном огне

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
19 июня в Сочи 38-летняя жительница Ростовской области вместе с 35-летний уроженцем Алтайского края решили развлечься рядом с мемориальным комплексом. Парочка туристов сжигала вещи в Вечном огне. Это все было запечатлено камерами системы «Безопасный город».
На место инцидента приехали сотрудники полиции. Они сразу же задержали граждан и составили административные протоколы. На женщину дополнительно завели уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ — уничтожение/повреждение мемориальных сооружений.
Отметим, что в соответствии с законом жительнице Ростовской области может грозить штраф до пяти миллионов рублей, тюремное заключение или принудительные работы на срок до пяти лет.
Ранее стало известно, что в Шахтах Ростовской области могилу ветерана Великой Отечественной войны завалили мусором и пытались сжечь.