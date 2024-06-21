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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Жительнице Дона грозит штраф до 5 млн рублей за сожжение вещей в Вечном огне

Жительницу Ростовской области задержали за сжигание мусора в Вечном огне

21 июня 2024, 12:56
Фото: Администрация Сочи
Жительнице Дона грозит штраф до 5 млн рублей за сожжение вещей в Вечном огне
Жительница Ростовской области вместе со знакомым бросили мусор в Вечный огонь в Сочи. Дончанке грозит срок за осквернение памятника, сообщает администрация курортного города в телеграм-канале.

19 июня в Сочи 38-летняя жительница Ростовской области вместе с 35-летний уроженцем Алтайского края решили развлечься рядом с мемориальным комплексом. Парочка туристов сжигала вещи в Вечном огне. Это все было запечатлено камерами системы «Безопасный город».

На место инцидента приехали сотрудники полиции. Они сразу же задержали граждан и составили административные протоколы. На женщину дополнительно завели уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ — уничтожение/повреждение мемориальных сооружений.

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Отметим, что в соответствии с законом жительнице Ростовской области может грозить штраф до пяти миллионов рублей, тюремное заключение или принудительные работы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что в Шахтах Ростовской области могилу ветерана Великой Отечественной войны завалили мусором и пытались сжечь.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#Памятник#Полиция#Уголовное дело#Вандалы#Мемориал#Личные вещи#Вечный огонь#Происшествия
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