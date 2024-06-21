Зоолог Евсюков назвал причину нашествия комаров в Ростове

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Зоолог разъясняет, что комары и сегодня есть в Ростове и области. Однако их количество не велико, поэтому горожане практически не замечают.
По словам эксперта, в жаркое лето активность комаров наблюдается в основном в вечернее время, когда садится солнце. Это происходит потому, что в жару комары попросту высыхают.
Однако обольщаться не стоит. Численность комаров зависит от погодных условий.
«Если увеличится влажность, например, зарядят дожди и устойчиво похолодает, то численность комаров может вырасти. Но произойдет это не сразу», — отмечает Александр Евсюков.
Эксперт подчеркивает, что, как правило, пик численности комаров наблюдается в начале лета — когда еще не особо жарко. И в конце лета, ближе к августу и сентябрю — когда начинается похолодание.
Ранее RostovGazeta выясняла, важна ли группа крови человека для укуса комара в Ростове.