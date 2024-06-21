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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Зоолог Евсюков назвал условие, при котором стоит ждать нашествия комаров в Ростове

Зоолог Евсюков назвал причину нашествия комаров в Ростове

21 июня 2024, 14:22
Фото: Unsplash
Зоолог Евсюков назвал условие, при котором стоит ждать нашествия комаров в Ростове

Зоолог Евсюков спрогнозировал нашествие комаров в Ростове летом

Численность комаров существенно снижается с приходом жары в Ростовскую область. Но если наступит похолодание и увеличится влажность, то комаров, конечно же, станет много, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Зоолог разъясняет, что комары и сегодня есть в Ростове и области. Однако их количество не велико, поэтому горожане практически не замечают.

По словам эксперта, в жаркое лето активность комаров наблюдается в основном в вечернее время, когда садится солнце. Это происходит потому, что в жару комары попросту высыхают.

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Однако обольщаться не стоит. Численность комаров зависит от погодных условий.

«Если увеличится влажность, например, зарядят дожди и устойчиво похолодает, то численность комаров может вырасти. Но произойдет это не сразу», — отмечает Александр Евсюков.

Эксперт подчеркивает, что, как правило, пик численности комаров наблюдается в начале лета — когда еще не особо жарко. И в конце лета, ближе к августу и сентябрю — когда начинается похолодание.

Ранее RostovGazeta выясняла, важна ли группа крови человека для укуса комара в Ростове.

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