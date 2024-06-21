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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки

Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки

21 июня 2024, 13:30
Фото: Donland.ru
Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки
Клоп-черепашка — это местный вредитель полей в Ростовской области, который способен серьезно навредить будущему урожаю, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что в ходе мониторинга в Ростовской области обнаружен опасный вредитель — клоп-черепашка.

«Этот вредитель действительно способен повлиять на урожай. В основном от него страдают зерновые культуры. В первую очередь — пшеница», — отмечает Александр Евсюков.
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Зоолог разъясняет, что клоп-черепашка имеет сосущий ротовой аппарат, которым и высасывает соки из растений. Если это происходит в момент формирования зерен, так называемого колосования, растениям перестает хватать питательных веществ. Из-за этого зерно получается низкого качества.

«Появление клопа-черепашки — это ежегодная известная проблема в Ростовской области. С ней уже давно успешно борются, контролируя численность вредителей. В частности, есть химические способы, которые показывают хорошую эффективность против вредной черепашки», — говорит эксперт.

Напомним, что в прошлом году на полях донского края тоже были обнаружены вредные черепашки. А наряду с ними и снежная плесень.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Урожай#Ростов#Растения#Пшеница#Вредитель#Клоп-черепашка#Зерновые культуры#Колосование#Борьба с вредителем
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