Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Напомним, что в ходе мониторинга в Ростовской области обнаружен опасный вредитель — клоп-черепашка.
«Этот вредитель действительно способен повлиять на урожай. В основном от него страдают зерновые культуры. В первую очередь — пшеница», — отмечает Александр Евсюков.
Зоолог разъясняет, что клоп-черепашка имеет сосущий ротовой аппарат, которым и высасывает соки из растений. Если это происходит в момент формирования зерен, так называемого колосования, растениям перестает хватать питательных веществ. Из-за этого зерно получается низкого качества.
«Появление клопа-черепашки — это ежегодная известная проблема в Ростовской области. С ней уже давно успешно борются, контролируя численность вредителей. В частности, есть химические способы, которые показывают хорошую эффективность против вредной черепашки», — говорит эксперт.
Напомним, что в прошлом году на полях донского края тоже были обнаружены вредные черепашки. А наряду с ними и снежная плесень.