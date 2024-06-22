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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Фото для иллюстрации

Бастрыкин потребовал доклад о травмировании девочки в детсаду Ростовской области

22 июня 2024, 13:23
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Уголовное дело возбудили в Ростовской области из-за халатности сотрудника детского сада, сообщили в СУ СК по региону.

Сообщается, что в одном из детских садов региона девочка оступилась о деформированную ступень игрового оборудования на площадке детсада, упала и травмировалась. Ответственными за сохранность игрового оборудования являются должностные лица из числа сотрудников детского сада.

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По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Оно поставлено на контроль в Центральном аппарате СК. Доклад о ходе расследования запросил глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Ранее в Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь.

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