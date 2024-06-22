Бастрыкин потребовал доклад о травмировании девочки в детсаду Ростовской области

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Сообщается, что в одном из детских садов региона девочка оступилась о деформированную ступень игрового оборудования на площадке детсада, упала и травмировалась. Ответственными за сохранность игрового оборудования являются должностные лица из числа сотрудников детского сада.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Оно поставлено на контроль в Центральном аппарате СК. Доклад о ходе расследования запросил глава Следкома России Александр Бастрыкин.
Ранее в Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь.