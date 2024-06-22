rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Фото для иллюстрации

Бешеная собака стала причиной карантина в Ростовской области

22 июня 2024, 09:46
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
В Тарасовском районе установили карантин из-за бешеной собаки, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Карантинные ограничения ввели на территории одного из частных домов в поселке Тарасовском. Именно там обнаружили зараженную бешенством собаку. Чтобы не допустить распространения болезни, специалисты объявили карантин.

В Ростовской области предложили штрафовать за выгул собак без намордников
Узнать подробнее

На карантинной территории запрещено лечить, ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных. Нельзя также снимать шкуры с трупов животных. В радиусе трех километров под запрет попали ярмарки.

Ранее сообщалось, что на севере Ростовской области волки массово уничтожают животных. Жители опасаются, что хищники могут добраться до частных подворий.

Читайте также:
Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнут заливать мощные ливни«Юаня на рынке станет больше»: экономист Туманян предупредил о переменах на МосбиржеРостовчане собираются урезать расходы на питание из-за роста цен на коммуналку
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
В Семикаракорской больнице не стали комментировать информацию о избиении медика
Сегодня, 09:37
Форель хотят выращивать в Ростовской области в установках замкнутого типа
Сегодня, 09:14
Житель Ростовской области 20 лет живет в аварийном доме со сквозными трещинами
Сегодня, 08:34
Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнут заливать мощные ливни
Сегодня, 08:03
Тысячи ростовчан оставят без света в последнюю неделю июня
Сегодня, 07:29
Военные сбили беспилотник над Азовским морем в ночь на 22 июня
Сегодня, 06:29