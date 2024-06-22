Бешеная собака стала причиной карантина в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Карантинные ограничения ввели на территории одного из частных домов в поселке Тарасовском. Именно там обнаружили зараженную бешенством собаку. Чтобы не допустить распространения болезни, специалисты объявили карантин.
На карантинной территории запрещено лечить, ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных. Нельзя также снимать шкуры с трупов животных. В радиусе трех километров под запрет попали ярмарки.
Ранее сообщалось, что на севере Ростовской области волки массово уничтожают животных. Жители опасаются, что хищники могут добраться до частных подворий.