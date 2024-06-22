Очевидцы сообщили о перекрытом движении рядом с СИЗО-1 Ростова

Напомним, утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1, осужденные ранее по террористическим статьям, сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Они потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили. Пятеро террористов погибли на месте, еще один сейчас находится в больнице с ранением в голову.