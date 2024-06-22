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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Обстановка у СИЗО-1 Ростова 16 июня

Очевидцы сообщили о перекрытом движении рядом с СИЗО-1 Ростова

22 июня 2024, 16:29
Фото: rostovgazeta.ru
Обстановка у СИЗО-1 Ростова 16 июня
Движение перекрыто на участке Кировского и Красноармейской, рядом с СИЗО-1 Ростова, сообщают подписчики Telegram-канала «Это Ростов!».

Вечером 22 июня рядом с СИЗО-1 Ростова, на улице Максима Горького перекрыли движение. Очевидцы сообщают, что дорогу на участке Кировского проспекта и Красноармейской улицы заставили бетонными блоками.

Обстановка у СИЗО-1 Ростова 22 июняОбстановка у СИЗО-1 Ростова 22 июня
Обстановка у СИЗО-1 Ростова 22 июня
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

О происшествиях в СИЗО пока не сообщалось. Редакция RostovGazeta сделала запрос в пресс-службу ГУ ФСИН по Ростовской области, чтобы узнать о причинах ограничений движения. Информация будет уточняться.

Напомним, утром 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1, осужденные ранее по террористическим статьям, сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Они потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили. Пятеро террористов погибли на месте, еще один сейчас находится в больнице с ранением в голову.

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