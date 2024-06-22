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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Один погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области

Один погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области

22 июня 2024, 11:32
Фото: 1MI
Один погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло под Ростовом, подробностями поделились в управлении ГИБДД.

Авария случилась вечером 21 июня на трассе «Ростов — Азов». 54-летний водитель мопеда «Регги», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу кроссовому мотоциклу Kayo и влетел в него на полной скорости. Транспортным средством управлял 14-летний подросток. Уточняется, что он двигался по главной дороге.

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В результате ДТП погиб водитель мопеда. Подросток с серьезными травмами госпитализирован.

Ранее в Ростовской области мотоциклист сбил пятилетнего ребенка. Малыш оказался на проезжей части без присмотра родителей. Сейчас ребенок находится в больнице.

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