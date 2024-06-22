Один погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Авария случилась вечером 21 июня на трассе «Ростов — Азов». 54-летний водитель мопеда «Регги», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу кроссовому мотоциклу Kayo и влетел в него на полной скорости. Транспортным средством управлял 14-летний подросток. Уточняется, что он двигался по главной дороге.
В результате ДТП погиб водитель мопеда. Подросток с серьезными травмами госпитализирован.
Ранее в Ростовской области мотоциклист сбил пятилетнего ребенка. Малыш оказался на проезжей части без присмотра родителей. Сейчас ребенок находится в больнице.