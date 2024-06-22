Подросток на питбайке попал под колеса ВАЗ в Ростовской области

Авария произошла накануне в Зерноградском районе. 13-летний подросток ехал на кроссовом мотоцикле по грунтовой дороге и потерял управление. Питбайк вынесло на встречную полосу, где он на полной скорости влетел в легковушку «ВАЗ-21103».