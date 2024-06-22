Подросток на питбайке попал под колеса ВАЗ в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Авария произошла накануне в Зерноградском районе. 13-летний подросток ехал на кроссовом мотоцикле по грунтовой дороге и потерял управление. Питбайк вынесло на встречную полосу, где он на полной скорости влетел в легковушку «ВАЗ-21103».
Сообщается, что травмы в ДТП получил только несовершеннолетний водитель. Сейчас он находится в больнице. Водитель «ВАЗ» не пострадал.
Все обстоятельства происшествия изучают правоохранительные органы.
Ранее один человек погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области .