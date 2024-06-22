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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

13-летний подросток получил травмы в ДТП в Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД.

Подросток на питбайке попал под колеса ВАЗ в Ростовской области

22 июня 2024, 17:53
Фото: 1MI
13-летний подросток получил травмы в ДТП в Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД.
13-летний подросток получил травмы в ДТП в Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД.

Авария произошла накануне в Зерноградском районе. 13-летний подросток ехал на кроссовом мотоцикле по грунтовой дороге и потерял управление. Питбайк вынесло на встречную полосу, где он на полной скорости влетел в легковушку «ВАЗ-21103».

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Сообщается, что травмы в ДТП получил только несовершеннолетний водитель. Сейчас он находится в больнице. Водитель «ВАЗ» не пострадал.

Все обстоятельства происшествия изучают правоохранительные органы.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области .

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