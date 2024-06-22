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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Фото для иллюстрации

Появилось видео очередной облавы силовиков на ночной клуб в Ростове

22 июня 2024, 14:11
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
В центре Ростова силовики снова проверили документы у мужчин в развлекательных заведениях, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

Вечером 21 июня правоохранительные органы снова устроили массовые проверки документов у мужчин в ночных клубах Ростова. В частности, силовиков интересовали натурализированные россияне, не ставшие на воинский учет.

Фото для иллюстрации
Видео: Telegram-канал «Че по Ростову?»

В полиции Ростова официально об итогах рейда не сообщали. Подробностями задержаний там также пока не делились.

Напомним, полиция в Ростове регулярно устраивает профилактические рейды, в том числе в ночные клубы и другие развлекательные заведения. Они проверяют не только наличие военного билета, но и других документов.

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