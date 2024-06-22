Появилось видео очередной облавы силовиков на ночной клуб в Ростове

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Вечером 21 июня правоохранительные органы снова устроили массовые проверки документов у мужчин в ночных клубах Ростова. В частности, силовиков интересовали натурализированные россияне, не ставшие на воинский учет.
В полиции Ростова официально об итогах рейда не сообщали. Подробностями задержаний там также пока не делились.
Напомним, полиция в Ростове регулярно устраивает профилактические рейды, в том числе в ночные клубы и другие развлекательные заведения. Они проверяют не только наличие военного билета, но и других документов.