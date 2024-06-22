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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В конце июня в Ростове ожидаются сильные осадки

Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнут заливать мощные ливни

22 июня 2024, 08:03
Фото: pxhere.com
В конце июня в Ростове ожидаются сильные осадки

Ливни и жару свыше +30 градусов прогнозируют в Ростове в последнюю неделю июня

В конце июня в Ростове ожидаются сильные осадки, предупредили синоптики.

На выходных, 22 и 23 июня, в Ростове будет облачно, но дождей не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +30 градусов, а вечером — +18 градусов. Скорость ветра достигнет десяти метров в секунду.

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На следующей неделе город практически каждый день будет заливать дождями. Во вторник, 25 июня, прогнозируется гроза. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Температура воздуха при этом останется высокой. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а вечером — до +20 градусов.

Начало июля также выдастся дождливым. Температура воздуха в первую декаду месяца может опуститься до +26 градусов в дневное время.

Ранее спасатель назвал опасности в Ростове во время грозы.

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