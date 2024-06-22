Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнут заливать мощные ливни

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
На выходных, 22 и 23 июня, в Ростове будет облачно, но дождей не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +30 градусов, а вечером — +18 градусов. Скорость ветра достигнет десяти метров в секунду.
На следующей неделе город практически каждый день будет заливать дождями. Во вторник, 25 июня, прогнозируется гроза. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Температура воздуха при этом останется высокой. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а вечером — до +20 градусов.
Начало июля также выдастся дождливым. Температура воздуха в первую декаду месяца может опуститься до +26 градусов в дневное время.
Ранее спасатель назвал опасности в Ростове во время грозы.