Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнут заливать мощные ливни

На следующей неделе город практически каждый день будет заливать дождями. Во вторник, 25 июня, прогнозируется гроза. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Температура воздуха при этом останется высокой. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а вечером — до +20 градусов.