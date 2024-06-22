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Фото для иллюстрации

Стало известно, зачем выжившему террористу в Ростове сделали трепанацию черепа

22 июня 2024, 10:53
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
Сложнейшую операцию провели выжившему после штурма СИЗО-1 Ростова террористу, пишет Lenta.ru.

Медики в Ростове провели трепанацию черепа Даниилу Камневу*. Он — единственный из шести террористов, кто смог выжить после штурма СИЗО-1 в Ростове 16 июня. Преступник участвовал в захвате двух сотрудников ФСИН.

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Сложнейшая операция ему понадобилась, чтобы извлечь из головы пулю и осколки костей. Трепанация длилась больше двух часов. В каком состоянии Камнев находится сейчас, не сообщается.

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1, осужденные по террористическим статьям, выбили решетки в камерах и сбежали. Утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Силовики пошли на штурм. Заложники не пострадали. Пятеро из шести террористов погибли на месте.

О самом Камневе известно, что он является уроженцем Ставропольского края. Ранее он уже был судим. В тюрьме он принял ислам и стал приверженцем его радикального течения. В СИЗО-1 Ростова он оказался, как обвиняемый по статье об участии в экстремистской организации.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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