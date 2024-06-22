Стало известно, зачем выжившему террористу в Ростове сделали трепанацию черепа

О самом Камневе известно, что он является уроженцем Ставропольского края. Ранее он уже был судим. В тюрьме он принял ислам и стал приверженцем его радикального течения. В СИЗО-1 Ростова он оказался, как обвиняемый по статье об участии в экстремистской организации.