Стало известно, зачем выжившему террористу в Ростове сделали трепанацию черепа

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Медики в Ростове провели трепанацию черепа Даниилу Камневу*. Он — единственный из шести террористов, кто смог выжить после штурма СИЗО-1 в Ростове 16 июня. Преступник участвовал в захвате двух сотрудников ФСИН.
Сложнейшая операция ему понадобилась, чтобы извлечь из головы пулю и осколки костей. Трепанация длилась больше двух часов. В каком состоянии Камнев находится сейчас, не сообщается.
Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1, осужденные по террористическим статьям, выбили решетки в камерах и сбежали. Утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Силовики пошли на штурм. Заложники не пострадали. Пятеро из шести террористов погибли на месте.
О самом Камневе известно, что он является уроженцем Ставропольского края. Ранее он уже был судим. В тюрьме он принял ислам и стал приверженцем его радикального течения. В СИЗО-1 Ростова он оказался, как обвиняемый по статье об участии в экстремистской организации.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.