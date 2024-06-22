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Фото для иллюстрации

Трепанацию черепа сделали выжившему террористу из СИЗО-1 Ростова

22 июня 2024, 10:24
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Чтобы извлечь пулю и осколки костей, врачи выполнили сложнейшую операцию заключенному, взявшему заложников в СИЗО-1 Ростова, пишет Lenta.

28-летнему террористу Даниилу Камневу* сделали трепанацию черепа. Он — единственный из шести заключенных, кто выжил после штурма силовиков в СИЗО-1 Ростова. Камнев получил ранение в голову. Изначально силовики признали его погибшим, но прибывшие на место медики нащупали у него слабый пульс.

Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице
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Несколько дней Камнев находился в реанимации. Врачам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Хирургическое вмешательство длилось более двух часов. О текущем состоянии Камнева не сообщается.

Захват заложников в СИЗО-1 Ростова произошел утром 16 июня. Шестеро заключенных, осужденных по террористическим статьям, выбили решетки в камерах и сбежали. Они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Силовики взяли СИЗО штурмом, устранив пятеро террористов. Выжить смог только Камнев.

Ранее сообщалось, что врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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