Трепанацию черепа сделали выжившему террористу из СИЗО-1 Ростова

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
28-летнему террористу Даниилу Камневу* сделали трепанацию черепа. Он — единственный из шести заключенных, кто выжил после штурма силовиков в СИЗО-1 Ростова. Камнев получил ранение в голову. Изначально силовики признали его погибшим, но прибывшие на место медики нащупали у него слабый пульс.
Несколько дней Камнев находился в реанимации. Врачам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Хирургическое вмешательство длилось более двух часов. О текущем состоянии Камнева не сообщается.
Захват заложников в СИЗО-1 Ростова произошел утром 16 июня. Шестеро заключенных, осужденных по террористическим статьям, выбили решетки в камерах и сбежали. Они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Силовики взяли СИЗО штурмом, устранив пятеро террористов. Выжить смог только Камнев.
Ранее сообщалось, что врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.