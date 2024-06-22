В Ростове объектом культурного наследия признали дом, который планировали снести

Градозащитники сообщили, что дом был внесен в списки на снос. Но жильцы, историки и градозащитники встали на его защиту. «За то, чтобы признать объект выявленным, голосовал даже председатель комитета. Дом — свидетель многих исторических событий нашей страны, очень интересный своей архитектурой — теперь не снесут», — сообщили радостную новость участники движения.