В Ростове объектом культурного наследия признали дом, который планировали снести

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Здание в Ростове-на-Дону на улице Чехова, 10, известное, как дом штурма Соколова, признали выявленным объектом культурного наследия.
Градозащитники сообщили, что дом был внесен в списки на снос. Но жильцы, историки и градозащитники встали на его защиту. «За то, чтобы признать объект выявленным, голосовал даже председатель комитета. Дом — свидетель многих исторических событий нашей страны, очень интересный своей архитектурой — теперь не снесут», — сообщили радостную новость участники движения.
Дом был построен в 1872 году. Известно также, что он попал в кадр известного советского фильма «На семи ветрах». В самом начале картины видно, как актриса Лариса Лужина бежит между домом штурмана Соколова и домовладением Александриных .
Ранее в Ростове-на-Дону на Газетном вандалы закрасили дореволюционную рекламу, которая была нанесена на стены здания.