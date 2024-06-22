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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

В Ростове объектом культурного наследия признали дом, который планировали снести

В Ростове объектом культурного наследия признали дом, который планировали снести

22 июня 2024, 06:39
Фото: Движение «Несносный город»
В Ростове объектом культурного наследия признали дом, который планировали снести
В Ростове-на-Дону 150-летний аварийный дом признан выявленным объектом культурного наследия. Теперь здание на улице Чехова не подлежит сносу, сообщили участники движения «Несносный город».

Здание в Ростове-на-Дону на улице Чехова, 10, известное, как дом штурма Соколова, признали выявленным объектом культурного наследия.

Градозащитники сообщили, что дом был внесен в списки на снос. Но жильцы, историки и градозащитники встали на его защиту. «За то, чтобы признать объект выявленным, голосовал даже председатель комитета. Дом — свидетель многих исторических событий нашей страны, очень интересный своей архитектурой — теперь не снесут», — сообщили радостную новость участники движения.

Дом был построен в 1872 году. Известно также, что он попал в кадр известного советского фильма «На семи ветрах». В самом начале картины видно, как актриса Лариса Лужина бежит между домом штурмана Соколова и домовладением Александриных .

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Ранее в Ростове-на-Дону на Газетном вандалы закрасили дореволюционную рекламу, которая была нанесена на стены здания.

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