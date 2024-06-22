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Published Сегодня, 17:44

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Главные новости Ростовской области 22 июня

В Ростове прошел очередной рейд в ночных клубах, пока врачи спасают жизнь террориста

22 июня 2024, 17:44
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 22 июня

Рейд в клубе, террорист и нападение на врача: итоги 22 июня в Ростовской области

Силовики устроили рейд в ночных клубах Ростова, тем временем врачи сделали трепанацию черепа единственному выжившему в захвате заложников в СИЗО-1 террористу, а в Семикаракорском районе сообщили, что напали на врача.

Избиение врача

22 июня в соцсетях стала распространяться информация об избиении врача в больнице Семикаракорска. Сообщалось, что, предположительно, замглавврача по поликлиническим вопросам напал на врача-терапевта — женщину.

Прокомментировать инцидент властей попросил местный журналист Валерий Макаров. Он и другие жители Семикаракорска стали оставлять комментарий в официальных соцсетях администрации района.

О состоянии пострадавшего врача известно, что ее с побоями и гипертоническим кризом доставили на каталке в приемник скорой помощи.

Помощник руководителя ЦРБ Семикаракорского района, ссылаясь на плохое качество связи на мобильном, не стал разговаривать с корреспондентом RostovGazeta о произошедшем в больнице. В отделении скорой помощи в больнице, куда удалось дозвониться журналисту, порекомендовали по этому вопросу обращаться к руководству в понедельник. Информация об инциденте будет уточняется.

В Семикаракорской больнице не стали комментировать информацию о избиении медика
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Облава на ночные клубы

Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщил об очередном рейде силовиков на ночные клубы Ростова. Он прошел вечером 21 июня.

Сотрудников правоохранительных органов интересовали натурализированные россияне, не ставшие на воинский учет. Полиция в Ростове регулярно устраивает такие профилактические рейды, в том числе в ночные клубы и другие развлекательные заведения. Они проверяют не только наличие военного билета, но и других документов.

Официально об итогах этого рейда не сообщалось. Подробностями задержаний в МВД также пока не делились.

Появилось видео очередной облавы силовиков на ночной клуб в Ростове
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Трепанация мозга для выжившего террориста

Lenta сообщила, что ростовские врачи провели трепанацию черепа Даниилу Камневу* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сложнейшая операция ему понадобилась, чтобы извлечь пулю и осколки костей.

Камнев - единственный из шести заключенных, кто выжил после штурма силовиков в СИЗО-1 Ростова. Он получил ранение в голову. Изначально силовики признали его погибшим, но прибывшие на место медики нащупали у него слабый пульс.

Несколько дней Камнев находился в реанимации. Врачам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Хирургическое вмешательство длилось более двух часов. О текущем состоянии Камнева не сообщается.

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