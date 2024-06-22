В Ростове прошел очередной рейд в ночных клубах, пока врачи спасают жизнь террориста

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
22 июня в соцсетях стала распространяться информация об избиении врача в больнице Семикаракорска. Сообщалось, что, предположительно, замглавврача по поликлиническим вопросам напал на врача-терапевта — женщину.
Прокомментировать инцидент властей попросил местный журналист Валерий Макаров. Он и другие жители Семикаракорска стали оставлять комментарий в официальных соцсетях администрации района.
О состоянии пострадавшего врача известно, что ее с побоями и гипертоническим кризом доставили на каталке в приемник скорой помощи.
Помощник руководителя ЦРБ Семикаракорского района, ссылаясь на плохое качество связи на мобильном, не стал разговаривать с корреспондентом RostovGazeta о произошедшем в больнице. В отделении скорой помощи в больнице, куда удалось дозвониться журналисту, порекомендовали по этому вопросу обращаться к руководству в понедельник. Информация об инциденте будет уточняется.
Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщил об очередном рейде силовиков на ночные клубы Ростова. Он прошел вечером 21 июня.
Сотрудников правоохранительных органов интересовали натурализированные россияне, не ставшие на воинский учет. Полиция в Ростове регулярно устраивает такие профилактические рейды, в том числе в ночные клубы и другие развлекательные заведения. Они проверяют не только наличие военного билета, но и других документов.
Официально об итогах этого рейда не сообщалось. Подробностями задержаний в МВД также пока не делились.
Lenta сообщила, что ростовские врачи провели трепанацию черепа Даниилу Камневу* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сложнейшая операция ему понадобилась, чтобы извлечь пулю и осколки костей.
Камнев - единственный из шести заключенных, кто выжил после штурма силовиков в СИЗО-1 Ростова. Он получил ранение в голову. Изначально силовики признали его погибшим, но прибывшие на место медики нащупали у него слабый пульс.
Несколько дней Камнев находился в реанимации. Врачам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Хирургическое вмешательство длилось более двух часов. О текущем состоянии Камнева не сообщается.