В Ростове прошел очередной рейд в ночных клубах, пока врачи спасают жизнь террориста

Помощник руководителя ЦРБ Семикаракорского района, ссылаясь на плохое качество связи на мобильном, не стал разговаривать с корреспондентом RostovGazeta о произошедшем в больнице. В отделении скорой помощи в больнице, куда удалось дозвониться журналисту, порекомендовали по этому вопросу обращаться к руководству в понедельник. Информация об инциденте будет уточняется.