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В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1

В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1

22 июня 2024, 05:18
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1
Единственный выживший после штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террорист был допрошен сразу же после того, как пришел в себя, пишет «КП-Кавказ».

Напомним, накануне террорист Даниил Камнев (взнесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который принимал участие в захвате заложников в СИЗО в Ростове, пришел в сознание. До этого он более пяти суток находился в коме из-за ранения в голову, которое он получил при штурме.

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По информации издания, мужчину перевели в одно из медицинских учреждений ФСИН в регионе. Его состояние якобы оценивается как тяжелое, однако раненый может общаться и отвечать на вопросы. Более того, он помнит детали происшествия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

16 июня группа заключенных из шести человек предприняла попытку побега из СИЗО-1, для этого они взломали решетки камер и взяли в заложники сотрудников учреждения, требуя автомобиль, оружие и «зеленый коридор». В ходе штурма пятеро террористов были убиты, один выжил, заложники не пострадали.

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