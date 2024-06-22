В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1

По информации издания, мужчину перевели в одно из медицинских учреждений ФСИН в регионе. Его состояние якобы оценивается как тяжелое, однако раненый может общаться и отвечать на вопросы. Более того, он помнит детали происшествия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.