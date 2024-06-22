В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Напомним, накануне террорист Даниил Камнев (взнесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который принимал участие в захвате заложников в СИЗО в Ростове, пришел в сознание. До этого он более пяти суток находился в коме из-за ранения в голову, которое он получил при штурме.
По информации издания, мужчину перевели в одно из медицинских учреждений ФСИН в регионе. Его состояние якобы оценивается как тяжелое, однако раненый может общаться и отвечать на вопросы. Более того, он помнит детали происшествия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
16 июня группа заключенных из шести человек предприняла попытку побега из СИЗО-1, для этого они взломали решетки камер и взяли в заложники сотрудников учреждения, требуя автомобиль, оружие и «зеленый коридор». В ходе штурма пятеро террористов были убиты, один выжил, заложники не пострадали.