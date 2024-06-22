В Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай

20 июня в хуторе Каракашеве Веселовского района Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай. Пожар начался от брошенной бутылки. Солнечный луч преломился от стеклянной емкости и поджег сено. Ветер распространил огонь по всей территории частного владения и перекинулся на хозпостройку. Однако хозяин дома быстро заметил возгорание и вызвал спасателей.