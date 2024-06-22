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В Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай

В Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай

22 июня 2024, 05:10
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай
В Ростовской области в Веселовском районе из-за эффекта линзы дотла сгорела хозяйственная постройка, сообщает региональное МЧС.

20 июня в хуторе Каракашеве Веселовского района Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай. Пожар начался от брошенной бутылки. Солнечный луч преломился от стеклянной емкости и поджег сено. Ветер распространил огонь по всей территории частного владения и перекинулся на хозпостройку. Однако хозяин дома быстро заметил возгорание и вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь, который охватил 16 квадратных метров.

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Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад с ресурсами снабжения МВД.

До этого пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азове. Пожар начался из-за атаки БПЛА. Беспилотник повредил резервуар с нефтепродуктами, и тот моментально вспыхнул. Огонь не удавалось потушить три дня.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#МЧС#Огонь#Возгорание#Хутор#Происшествия
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