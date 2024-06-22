В Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:10
20 июня в хуторе Каракашеве Веселовского района Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай. Пожар начался от брошенной бутылки. Солнечный луч преломился от стеклянной емкости и поджег сено. Ветер распространил огонь по всей территории частного владения и перекинулся на хозпостройку. Однако хозяин дома быстро заметил возгорание и вызвал спасателей.
Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь, который охватил 16 квадратных метров.
Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад с ресурсами снабжения МВД.
До этого пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азове. Пожар начался из-за атаки БПЛА. Беспилотник повредил резервуар с нефтепродуктами, и тот моментально вспыхнул. Огонь не удавалось потушить три дня.