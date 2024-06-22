В Семикаракорской больнице не стали комментировать информацию о избиении медика

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Telegram-каналах Ростовской области появилась информация о том, что в больнице Семикаракорска якобы заместитель главврача по поликлиническим вопросам жестоко избил врача терапевта — женщину. Вопрос об этом поднял местный журналист Валерий Макаров в группе соцсети Администрации Семикаракорского района, а также другие жители.
Уточняется, что пострадавшую с побоями и гипертоническим кризом доставили на каталке в приемник скорой помощи.
Разъяснить, что же произошло в больнице, на момент публикации статьи не удалось. Автоответчик предупредил о «нерабочих часах».
В отделении скорой помощи в больнице Семикаракорска, куда удалось дозвониться корреспонденту RostovGazeta, порекомендовали по этому вопросу обращаться к руководству ЦРБ в понедельник. А помощник врача при звонке на мобильный, ссылаясь на плохое качество связи, обрывал звонки. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о шокирующих буднях больницы в Каменском районе.