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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В Семикаракорской больнице не стали комментировать избиение медика

В Семикаракорской больнице не стали комментировать информацию о избиении медика

22 июня 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
В Семикаракорской больнице не стали комментировать избиение медика

Жители сообщили об избиении врача в Семикаракорской районной больнице

Помощник руководителя ЦРБ Семикаракорского района, ссылаясь на плохое качество связи на мобильном, не стал разговаривать с корреспондентом RostovGazeta о произошедшем в больнице, и обрывал звонки.

В Telegram-каналах Ростовской области появилась информация о том, что в больнице Семикаракорска якобы заместитель главврача по поликлиническим вопросам жестоко избил врача терапевта — женщину. Вопрос об этом поднял местный журналист Валерий Макаров в группе соцсети Администрации Семикаракорского района, а также другие жители.

Уточняется, что пострадавшую с побоями и гипертоническим кризом доставили на каталке в приемник скорой помощи.

Разъяснить, что же произошло в больнице, на момент публикации статьи не удалось. Автоответчик предупредил о «нерабочих часах».

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В отделении скорой помощи в больнице Семикаракорска, куда удалось дозвониться корреспонденту RostovGazeta, порекомендовали по этому вопросу обращаться к руководству ЦРБ в понедельник. А помощник врача при звонке на мобильный, ссылаясь на плохое качество связи, обрывал звонки. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала о шокирующих буднях больницы в Каменском районе.

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