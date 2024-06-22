В Семикаракорской больнице не стали комментировать информацию о избиении медика

В Telegram-каналах Ростовской области появилась информация о том, что в больнице Семикаракорска якобы заместитель главврача по поликлиническим вопросам жестоко избил врача терапевта — женщину. Вопрос об этом поднял местный журналист Валерий Макаров в группе соцсети Администрации Семикаракорского района, а также другие жители.