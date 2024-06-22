Власти Ростова попросят у Москвы еще пять автобусов-«гармошек»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Ростовские власти уже успели распределить новые автобусы-«гармошки» по маршрутам, хотя пока власти Москвы их не передали. Предполагается, что один из автобусов большей вместимости отправят на маршрут №42, следующий от Инфекционной больницы до Центрального рынка.
Другие четыре автобуса отправят на маршруты, где уже задействованы несколько «гармошек». Речь идет о маршрутах №1А, 16 и 71.
Ранее сообщалось, что специальный маршрут появится в Ростове-на-Дону для связи с новым автовокзалом.