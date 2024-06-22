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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Департамент транспорта Ростова планирует получить от Москвы еще несколько автобусов большей вместимости

Власти Ростова попросят у Москвы еще пять автобусов-«гармошек»

22 июня 2024, 12:17
Фото: rostovgazeta.ru
Департамент транспорта Ростова планирует получить от Москвы еще несколько автобусов большей вместимости
Департамент транспорта Ростова планирует получить от Москвы еще несколько автобусов большей вместимости, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Ростовские власти уже успели распределить новые автобусы-«гармошки» по маршрутам, хотя пока власти Москвы их не передали. Предполагается, что один из автобусов большей вместимости отправят на маршрут №42, следующий от Инфекционной больницы до Центрального рынка.

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Другие четыре автобуса отправят на маршруты, где уже задействованы несколько «гармошек». Речь идет о маршрутах №1А, 16 и 71.

Ранее сообщалось, что специальный маршрут появится в Ростове-на-Дону для связи с новым автовокзалом.

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