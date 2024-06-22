Власти Ростова попросят у Москвы еще пять автобусов-«гармошек»

Ростовские власти уже успели распределить новые автобусы-«гармошки» по маршрутам, хотя пока власти Москвы их не передали. Предполагается, что один из автобусов большей вместимости отправят на маршрут №42, следующий от Инфекционной больницы до Центрального рынка.