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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Картинка для иллюстрации

Волонтеры и полиция почти месяц не могут найти молодую женщину в Ростове

22 июня 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney
Картинка для иллюстрации
32-летняя Яна Стаценко пропала в Ростове в конце мая, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение молодой женщины неизвестно с 30 мая. Родственники не знают даже, в какой одежде была Яна, когда в последний раз вышла из дома.

Ориентировка на пропавшую Яну СтаценкоОриентировка на пропавшую Яну Стаценко
Ориентировка на пропавшую Яну Стаценко
Фото: «ЛизаАлерт»

Сообщается, что пропавшей ростовчане 32 года. Ее рост — 170 сантиметров. Она плотного телосложения. У Яны русые волосы и голубые глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией или волонтерами.

Ранее частный детектив рассказал RostovGazeta, как искать пропавшего родственника в Ростове. По его словам, чем раньше начнутся поиски человека, тем больше вероятность его найти.

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