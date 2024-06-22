Волонтеры и полиция почти месяц не могут найти молодую женщину в Ростове

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Местонахождение молодой женщины неизвестно с 30 мая. Родственники не знают даже, в какой одежде была Яна, когда в последний раз вышла из дома.
Сообщается, что пропавшей ростовчане 32 года. Ее рост — 170 сантиметров. Она плотного телосложения. У Яны русые волосы и голубые глаза.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией или волонтерами.
Ранее частный детектив рассказал RostovGazeta, как искать пропавшего родственника в Ростове. По его словам, чем раньше начнутся поиски человека, тем больше вероятность его найти.