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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Время движения на поезде из Ростова в Ейск сократили на один час

Время движения на поезде из Ростова в Ейск сократилось на один час

22 июня 2024, 17:06
Фото: 1MI
Время движения на поезде из Ростова в Ейск сократили на один час
Путь из Ростова-на-Дону в Ейск на скоростной электричке сократился до трех часов, сообщает Telegram-канал «Электрички Кавказа».

Благодаря запуску сезонного рельсового автобуса между Ростовом и Ейском путь к приморскому городу сократился на 43 минуты. Теперь добраться туда можно всего лишь за три часа.

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Из Ростова поезд отходит в 07.54 мск и прибывает в Ейск в 10.52. Обратно он поедет в 19.09 и окажется в Ростове в 22.03 мск.

Рельсовые поезда из Ростова в Ейск ходят только в выходные дни. Курсировать они будут до октября.

Ранее прямые автобусные рейсы запустили из Таганрога в Сочи. Они идут через Ростов, Туапсе, Лазаревское и Лоо.

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