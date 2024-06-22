Время движения на поезде из Ростова в Ейск сократилось на один час

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Благодаря запуску сезонного рельсового автобуса между Ростовом и Ейском путь к приморскому городу сократился на 43 минуты. Теперь добраться туда можно всего лишь за три часа.
Из Ростова поезд отходит в 07.54 мск и прибывает в Ейск в 10.52. Обратно он поедет в 19.09 и окажется в Ростове в 22.03 мск.
Рельсовые поезда из Ростова в Ейск ходят только в выходные дни. Курсировать они будут до октября.
Ранее прямые автобусные рейсы запустили из Таганрога в Сочи. Они идут через Ростов, Туапсе, Лазаревское и Лоо.