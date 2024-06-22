Житель Ростовской области 20 лет живет в аварийном доме со сквозными трещинами

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Инвалид из поселка Целина Ростовской области обратился в Следком РФ. Он рассказал, что еще в 2005 году его жилой дом 1960 года постройки подтопило грунтовыми водами. Из-за этого здание пришло в аварийное состояние. У него разрушился фундамент, появились сквозные трещины на стенах, покосились дверные и оконные проемы, сгнили полы. За почти 20 лет инвалиду не предоставили положенное по закону иное жилое помещение. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал процессуальную проверку и поручил предоставить ему доклад по ее итогам.
Ранее сообщалось, что власти Ростова повторно изымают дом, признанный аварийным 30 лет назад.