Житель Ростовской области 20 лет живет в аварийном доме со сквозными трещинами

Инвалид из поселка Целина Ростовской области обратился в Следком РФ. Он рассказал, что еще в 2005 году его жилой дом 1960 года постройки подтопило грунтовыми водами. Из-за этого здание пришло в аварийное состояние. У него разрушился фундамент, появились сквозные трещины на стенах, покосились дверные и оконные проемы, сгнили полы. За почти 20 лет инвалиду не предоставили положенное по закону иное жилое помещение. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.