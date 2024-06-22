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Фото для иллюстрации

Житель Ростовской области 20 лет живет в аварийном доме со сквозными трещинами

22 июня 2024, 08:34
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Инвалид из поселка Целина Ростовской области обратился в Следком РФ. Он рассказал, что еще в 2005 году его жилой дом 1960 года постройки подтопило грунтовыми водами. Из-за этого здание пришло в аварийное состояние. У него разрушился фундамент, появились сквозные трещины на стенах, покосились дверные и оконные проемы, сгнили полы. За почти 20 лет инвалиду не предоставили положенное по закону иное жилое помещение. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал процессуальную проверку и поручил предоставить ему доклад по ее итогам.

Ранее сообщалось, что власти Ростова повторно изымают дом, признанный аварийным 30 лет назад.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#СК РФ
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