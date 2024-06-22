Жители Ростова увидят «клубничную» Луну 23 июня

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Внешне июньское полнолуние очень похоже на такие же явления в другие месяцы года. Прозвище «клубничная луна» небесное тело получило от индейцев, которые называли лунные циклы в зависимости от важных событий в это время, то есть название указывает на созревание и сбор урожая клубники.
Считается, что Луна в июне обретает розоватый оттенок, но это явление можно наблюдать не только в летние месяцы. По словам заместителя заведующего планетарием технопарка Физтех-лицея имени Капицы Беллы Юрьеввой, полнолуние — это момент, когда Луна несколько ближе к Земле и ее угловой размер больше. Но на глаз это практически незаметно.
Ранее сообщалось, что на границе с Ростовской областью заметили надвигающуюся на регион песчаную бурю на трассе М-4 «Дон».