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Published Сегодня, 04:55

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Жители Ростова увидят «клубничную» Луну 23 июня

Жители Ростова увидят «клубничную» Луну 23 июня

22 июня 2024, 04:55
Фото: Шедеврум
Жители Ростова увидят «клубничную» Луну 23 июня
В ночь на 23 июня жители Ростова смогут наблюдать за первым летним полнолунием, которое по индейской традиции, носит название «клубничная» луна, пишет «Лента.ру».

Внешне июньское полнолуние очень похоже на такие же явления в другие месяцы года. Прозвище «клубничная луна» небесное тело получило от индейцев, которые называли лунные циклы в зависимости от важных событий в это время, то есть название указывает на созревание и сбор урожая клубники.

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Считается, что Луна в июне обретает розоватый оттенок, но это явление можно наблюдать не только в летние месяцы. По словам заместителя заведующего планетарием технопарка Физтех-лицея имени Капицы Беллы Юрьеввой, полнолуние — это момент, когда Луна несколько ближе к Земле и ее угловой размер больше. Но на глаз это практически незаметно.

Ранее сообщалось, что на границе с Ростовской областью заметили надвигающуюся на регион песчаную бурю на трассе М-4 «Дон».

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