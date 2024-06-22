Жители Ростова увидят «клубничную» Луну 23 июня

Считается, что Луна в июне обретает розоватый оттенок, но это явление можно наблюдать не только в летние месяцы. По словам заместителя заведующего планетарием технопарка Физтех-лицея имени Капицы Беллы Юрьеввой, полнолуние — это момент, когда Луна несколько ближе к Земле и ее угловой размер больше. Но на глаз это практически незаметно.