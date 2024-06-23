Девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов

В воскресенье, 23 июня, на территории Дагестана произошло сразу два террористический акта. Вечером в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь. В результате нападения погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен. Помимо этого преступники перерезали горло 66-летниму священнику. Террористы скрылись в места происшествия на белом Volkswagen Polo.