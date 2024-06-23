rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

В Дагестане произошло сразу два террористических акта

Девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов

23 июня 2024, 18:56
Фото: pxhere.com
В Дагестане произошло сразу два террористических акта
23 июня в Дагестане произошло два террористических акта. Преступники открыли огонь в Дербенте и Махачкале, сообщает Life.ru.

В воскресенье, 23 июня, на территории Дагестана произошло сразу два террористический акта. Вечером в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь. В результате нападения погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен. Помимо этого преступники перерезали горло 66-летниму священнику. Террористы скрылись в места происшествия на белом Volkswagen Polo.

Позднее телеграм-канал «112» сообщил о завершении зачистки церкви в Махачкале силовиками. Минимум один террорист ликвидирован.

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС расположенный на улице Ермошкина. Известно о гибели одного полицейского, еще шесть его коллег ранены. В городе объявлен план «перехват». Жители Махачкалы не пострадали.

Глава Ингушетии призвал не верить радикалам после захвата СИЗО в Ростове
Узнать подробнее

Позже преступники подожгли автомобиль ППС на улице Орджоникидзе. Возможно, это были те же террористы, которые обстреляли пост, или же их сообщники. Официального подтверждения данной информации нет.

Глава региона Сергей Меликов отметил, что личности террористов уже устанавливаются.

Муфтият Дагестана сообщил, что в общей сложности число погибших в результате нападений боевиков достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Всего пострадали 25 человек.

Ранее после атаки ATACMS пострадали жители Севастополя. Киевский режим ударил по Крыму пятью снарядами. Большую часть ликвидировали системы ПВО, однако одна отклонилась от траектории и разорвалась. Осколки ракеты ранили мирное население. На данный момент известно о пяти погибших и более 100 пострадавших.

Читайте также:
В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1Стало известно о состоянии выжившего террориста из СИЗО-1 РостоваВсплыли новые факты биографии выжившего в Ростове террориста из СИЗО-1
#Регина Симакова#Общество#Нападение#Преступность#Терроризм#Обстрелы#Террорист#Опасность#Дагестан#Происшествия#Махачкала
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове очнулся раненный в голову террорист, а завод полыхал три дня
Сегодня, 17:28
Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке
Сегодня, 16:15
На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград
Сегодня, 15:02
Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо
Сегодня, 13:47
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Сегодня, 11:32
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
Сегодня, 10:30