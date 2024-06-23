Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
В воскресенье, 23 июня, на территории Дагестана произошло сразу два террористический акта. Вечером в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь. В результате нападения погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен. Помимо этого преступники перерезали горло 66-летниму священнику. Террористы скрылись в места происшествия на белом Volkswagen Polo.
Позднее телеграм-канал «112» сообщил о завершении зачистки церкви в Махачкале силовиками. Минимум один террорист ликвидирован.
В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС расположенный на улице Ермошкина. Известно о гибели одного полицейского, еще шесть его коллег ранены. В городе объявлен план «перехват». Жители Махачкалы не пострадали.
Позже преступники подожгли автомобиль ППС на улице Орджоникидзе. Возможно, это были те же террористы, которые обстреляли пост, или же их сообщники. Официального подтверждения данной информации нет.
Глава региона Сергей Меликов отметил, что личности террористов уже устанавливаются.
Муфтият Дагестана сообщил, что в общей сложности число погибших в результате нападений боевиков достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Всего пострадали 25 человек.
Ранее после атаки ATACMS пострадали жители Севастополя. Киевский режим ударил по Крыму пятью снарядами. Большую часть ликвидировали системы ПВО, однако одна отклонилась от траектории и разорвалась. Осколки ракеты ранили мирное население. На данный момент известно о пяти погибших и более 100 пострадавших.