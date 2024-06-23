Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
В Ростов-на-Дону поставят новые автомобили скорой помощи класса В. Данный тип транспорта подразумевает не только перевозку, но и оказание экстренной помощи больному. Всего планируют купить 46 машин. Каждая обойдется примерно 8,6 миллиона рублей. Максимальная сумма контракта составит более 395,6 миллиона рублей без НДС.
Медицинский транспорт должен быть оснащен специальным оборудованием: дефибриллятором, электрографом, аппаратом ИВЛ, редуктором-ингалятором, электроотсасывателем, ингалятором.
Отметим, что заказчиком выступила «Городская больница скорой медицинской помощи».
Ранее стало известно, что Ростовская область потратит свыше 115 миллионов на пожарные машины.