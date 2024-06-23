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Published Сегодня, 20:03

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Updated Сегодня, 20:05

Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи

Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи

23 июня 2024, 20:03
Фото: 1MI
Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи
В Ростов-на-Дону закупят автомобили скорой помощи класса В. Максимальная стоимость контракта превышает 348 миллионов рублей, информирует портал Единой информационной системы в сфере закупок.

В Ростов-на-Дону поставят новые автомобили скорой помощи класса В. Данный тип транспорта подразумевает не только перевозку, но и оказание экстренной помощи больному. Всего планируют купить 46 машин. Каждая обойдется примерно 8,6 миллиона рублей. Максимальная сумма контракта составит более 395,6 миллиона рублей без НДС.

Медицинский транспорт должен быть оснащен специальным оборудованием: дефибриллятором, электрографом, аппаратом ИВЛ, редуктором-ингалятором, электроотсасывателем, ингалятором.

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Отметим, что заказчиком выступила «Городская больница скорой медицинской помощи».

Ранее стало известно, что Ростовская область потратит свыше 115 миллионов на пожарные машины.

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