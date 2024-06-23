Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи

В Ростов-на-Дону поставят новые автомобили скорой помощи класса В. Данный тип транспорта подразумевает не только перевозку, но и оказание экстренной помощи больному. Всего планируют купить 46 машин. Каждая обойдется примерно 8,6 миллиона рублей. Максимальная сумма контракта составит более 395,6 миллиона рублей без НДС.