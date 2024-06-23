Ливни с градом и шквалистым ветром угрожают Ростовской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
В понедельник, 24 мая, местами в Ростовской области пройдут ливни в сочетании с грозами. Помимо этого, есть вероятность возникновения града. Ветер усилится до 23 метров в секунду.
Во вторник, 25 мая, в донском регионе по-прежнему будет действовать штурмовое предупреждение. Местами пройдут сильные дожди, грозы, град и ожидается порывистый ветер со скоростью 20–23 метра в секунду.
Спасатели напоминают, что во время непогоды нужно быть крайне осторожными и воздержаться от прогулок. На улице может быть небезопасно. Дончанам не рекомендуется находиться рядом с деревьями и рекламными щитами, в подземных переходах, а также вблизи линий электропередач.
Ранее сотрудник МЧС рассказал, почему необходимо тщательно готовиться к штормовым предупреждениям.