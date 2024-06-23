Ливни с градом и шквалистым ветром угрожают Ростовской области

Спасатели напоминают, что во время непогоды нужно быть крайне осторожными и воздержаться от прогулок. На улице может быть небезопасно. Дончанам не рекомендуется находиться рядом с деревьями и рекламными щитами, в подземных переходах, а также вблизи линий электропередач.