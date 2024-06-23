Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По словам митрополита, традиция не носить женщинам мужскую одежду и наоборот появилась довольно давно. Он призвал прихожан при входе в храм подумать о своем внешнем виде и не оскорблять чувства других людей, но при этом заметил, что одежда — не основа веры.
«Например, говорят, что женщина не должна входить в храм с непокрытой головой. Ну, а если у женщины нет с собой платка. Это не значит, что ей нельзя войти. Но не нужно на свою голову сверху класть, например, носовой платок, тем более, может, если он использованный. Развернув его и сотворив из него некое подобие покрова для головы. Это нелепо, это смешно. Я за этикет, но разумный», — заявил владыка.
Ранее стало известно, разрешается ли женщинам в брюках заходить в храм.