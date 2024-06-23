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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград

На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград

23 июня 2024, 15:02
Фото: rostovgazeta.ru
На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград
В Ростовской области могут появился дополнительные суда «Метеор 120Р». Также планируют запустить новый маршрут от Таганрога до Волгограда. Соответствующий отчет об исполнении поручений размещен на сайте правительства региона.

В Ростовской области планируют наращивать пассажирский флот судоходной компании «Дон». Так, в 2024 году могут закупить дополнительные суда на воздушных подушках «Метеор 120Р» и простроить новый туристический маршрут по реке. Судно будет курсировать из Таганрога через Ростов-на-Дону и до Волгограда.

В судоходной компании «Дон» объяснили, почему билеты на «Валдаи» стоят до 1300 руб
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Ранее правительство Ростовской области рассказало о стоимости билетов на новый речной круиз из Ростова до Семикаракорска. Цена за однодневную экскурсию на одного человека превысит пять тысяч рублей.

До этого ростовчане были ошарашены стоимостью проезда на речном «Валдае». Жители донской столицы посчитали, что цены изрядно завышены

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