На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград

В Ростовской области планируют наращивать пассажирский флот судоходной компании «Дон». Так, в 2024 году могут закупить дополнительные суда на воздушных подушках «Метеор 120Р» и простроить новый туристический маршрут по реке. Судно будет курсировать из Таганрога через Ростов-на-Дону и до Волгограда.