На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В Ростовской области планируют наращивать пассажирский флот судоходной компании «Дон». Так, в 2024 году могут закупить дополнительные суда на воздушных подушках «Метеор 120Р» и простроить новый туристический маршрут по реке. Судно будет курсировать из Таганрога через Ростов-на-Дону и до Волгограда.
Ранее правительство Ростовской области рассказало о стоимости билетов на новый речной круиз из Ростова до Семикаракорска. Цена за однодневную экскурсию на одного человека превысит пять тысяч рублей.
До этого ростовчане были ошарашены стоимостью проезда на речном «Валдае». Жители донской столицы посчитали, что цены изрядно завышены