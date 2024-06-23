rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Подросток погиб в ДТП с опрокидыванием в Ростовской области

Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области

23 июня 2024, 06:09
Фото: 1MI
Подросток погиб в ДТП с опрокидыванием в Ростовской области
В результате ДТП погиб 14-летний подросток на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла поздно вечером 22 июня на трассе «Алексеево Лозовский-Сетраки». В это время 20-летний водитель, который сидел за рулем ВАЗ-2112, не справился с управлением и его машина съехала с обочины. Там автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

Машину просто расплющило: в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки
Узнать подробнее

В результате аварии находящиеся в машине пассажиры 14 и предположительно 18 лет получили травмы. Находящийся в автомобиле 14-летний подросток скончался. Водитель также получил травмы.

Ранее 13-летний подросток на питбайке вылетел на дорогу, где столкнулся с легковым автомобилем. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Читайте также:
Один погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской областиВ Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоцикломМолодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем
#Ростовская область#ДТП#Транспорт#ДТП с подростком#ДТП в Ростовской области#Смертельное ДТП#Смертельное ДТП в Ростовской области#ДТП с ребенком#Кювет
Подпишитесь
Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Сегодня, 07:24
В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио
Сегодня, 05:29
Подросток на питбайке попал под колеса ВАЗ в Ростовской области
Вчера, 17:53
Бастрыкин потребовал доклад о травмировании девочки в детсаду Ростовской области
Вчера, 13:23
Появилось видео очередной облавы силовиков на ночной клуб в Ростове
Вчера, 14:11