Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области

Трагедия произошла поздно вечером 22 июня на трассе «Алексеево Лозовский-Сетраки». В это время 20-летний водитель, который сидел за рулем ВАЗ-2112, не справился с управлением и его машина съехала с обочины. Там автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.