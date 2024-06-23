Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Трагедия произошла поздно вечером 22 июня на трассе «Алексеево Лозовский-Сетраки». В это время 20-летний водитель, который сидел за рулем ВАЗ-2112, не справился с управлением и его машина съехала с обочины. Там автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.
В результате аварии находящиеся в машине пассажиры 14 и предположительно 18 лет получили травмы. Находящийся в автомобиле 14-летний подросток скончался. Водитель также получил травмы.
Ранее 13-летний подросток на питбайке вылетел на дорогу, где столкнулся с легковым автомобилем. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.