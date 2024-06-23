Похожий на взрыв мощный ночной грохот разбудил Ростов

Ранее шесть раскатов разбудили жителей Азова. Позже стало известно, что произошла атака БПЛА по резервуарам с нефтепродуктами. Беспилотники спровоцировали сильный пожар, который распространился по территории завода более, чем на шесть тысяч квадратных метров. Огонь тушили более трех суток.