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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Похожий на взрыв мощный ночной грохот разбудил Ростов

Похожий на взрыв мощный ночной грохот разбудил Ростов

23 июня 2024, 10:10
Фото: Шедеврум
Похожий на взрыв мощный ночной грохот разбудил Ростов
Поздним вечером 22 мая жители Ростова-на-Дону слышали громкий звук, похожий на взрыв, сообщили ростовчане в социальных сетях.

В субботу, 22 мая, в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону жители услышали грохот, похожий на взрыв. Громкий шум разбудил и напугал ростовчан. Раскат раздался около 22.00 мск. После мощного хлопка даже сработала сигнализация у машин.

Отметим, что причины ночного грохота неизвестны. Официальной информации о причинах хлопка неизвестны, она будет уточняться.

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Жителей Ростова-на-Дону напугал мощный ночной взрыв
Видео: pxhere.com

Ранее шесть раскатов разбудили жителей Азова. Позже стало известно, что произошла атака БПЛА по резервуарам с нефтепродуктами. Беспилотники спровоцировали сильный пожар, который распространился по территории завода более, чем на шесть тысяч квадратных метров. Огонь тушили более трех суток.

Также соседний Краснодарский край подвергся атаке более 40 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее о последствиях массовой атаке читайте в материале RostovGazeta.

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