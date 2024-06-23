Ростовским туристам полностью вернут деньги в случае отказа от поездок в Крым

Напомним, что в воскресенье, 23 июня киевский режим предпринял попытку атаки по Севастополю. Враг атаковал город пятью ракетами ATACMS. Системы ПВО смогли обезвредить четыре, а еще одна отклонилась от траектории и разорвалась. Осколки ракеты упали в Севастополе. На данный момент пять человек погибли и более 140 получили ранения. Информация о количестве пострадавших еще обновляется.