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Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

Ростовским туристам полностью вернут деньги в случае отказа от поездок в Крым

Ростовским туристам полностью вернут деньги в случае отказа от поездок в Крым

23 июня 2024, 18:40
Фото: pxhere.com
Ростовским туристам полностью вернут деньги в случае отказа от поездок в Крым
Жителям Ростовской области полностью вернут денежные средство, если они захотят отказаться от туров в Крым, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Вице-президент ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин заявил о том, что организация решила полностью вернуть деньги всем туристам, которые уже купили билеты в Крым, но хотят отказаться от поездки в связи с трагическими событиями.

Напомним, что в воскресенье, 23 июня киевский режим предпринял попытку атаки по Севастополю. Враг атаковал город пятью ракетами ATACMS. Системы ПВО смогли обезвредить четыре, а еще одна отклонилась от траектории и разорвалась. Осколки ракеты упали в Севастополе. На данный момент пять человек погибли и более 140 получили ранения. Информация о количестве пострадавших еще обновляется.

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Ранее Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Одной из целей БПЛА стал автовокзал «Южный».

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