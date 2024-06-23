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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Ростовский митрополит разрешил женщинам ходить в храм в брюках

Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках

23 июня 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский митрополит разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о том, в чем допустимо женщинам заходить в храм в интервью на «Дон 24».

«Пусть она лучше войдет в брюках, чем она не войдет вообще», — сказал митрополит.

При этом он отметил, что традиция не носить женщинам мужскую одежду появилась довольно давно. Он призвал прихожан при входе в храм подумать о своем внешнем виде и не оскорблять чувства других людей.

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Ведущий описал ситуацию, когда женщина с распущенными волосами может спонтанно решить зайти в храм.

«Пусть она спонтанно приберет волосы», — посоветовал в таком случае владыка.

Ранее ростовский митрополит рассказал о случае из своей практики. Женщина пожаловалась ему на раздражающее поведение пожилого супруга. Митрополит посоветовал ей убить мужа или терпеть его поведение.

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