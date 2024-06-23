Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«Пусть она лучше войдет в брюках, чем она не войдет вообще», — сказал митрополит.
При этом он отметил, что традиция не носить женщинам мужскую одежду появилась довольно давно. Он призвал прихожан при входе в храм подумать о своем внешнем виде и не оскорблять чувства других людей.
Ведущий описал ситуацию, когда женщина с распущенными волосами может спонтанно решить зайти в храм.
«Пусть она спонтанно приберет волосы», — посоветовал в таком случае владыка.
Ранее ростовский митрополит рассказал о случае из своей практики. Женщина пожаловалась ему на раздражающее поведение пожилого супруга. Митрополит посоветовал ей убить мужа или терпеть его поведение.