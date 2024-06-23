Рыбак из Ростовской области выловил огромных размеров белого амура

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В Ростовской области рыбак поймал большого белого амура. Дончанин рассказал, что ловил рыбу на кислотную куку в Семикаракорском районе. Жителю южного региона очень повезло, так как данная особь преимущественно обитает на дне в зарослях водорослей.
Отметим, что белый амур может достигать 150 сантиметров в длину и весить до 50 килограммов. Чаще всего рыбу вылавливают в весе семи — восьми килограммов.
Ранее стало известно, что браконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области более, чем в 18 миллионов рублей.