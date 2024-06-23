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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Житель Ростовской области выловил огромного белого амура

Рыбак из Ростовской области выловил огромных размеров белого амура

23 июня 2024, 15:12
Фото: паблик ВКонтакте «Рыбалка в Ростове | Рыбалка в Новочеркасске №1».
Житель Ростовской области выловил огромного белого амура
Житель Ростовской области выловил крупного белого амура. Рыбак рассказал, что его удалось поймать с Семикаракорском районе, сообщает паблик «Рыбалка в Ростове | Рыбалка в Новочеркасске №1».

В Ростовской области рыбак поймал большого белого амура. Дончанин рассказал, что ловил рыбу на кислотную куку в Семикаракорском районе. Жителю южного региона очень повезло, так как данная особь преимущественно обитает на дне в зарослях водорослей.

Отметим, что белый амур может достигать 150 сантиметров в длину и весить до 50 килограммов. Чаще всего рыбу вылавливают в весе семи — восьми килограммов.

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Ранее стало известно, что браконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области более, чем в 18 миллионов рублей.

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