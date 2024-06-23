Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо

Ростовстат опубликовал средние цены на товары и услуги, зафиксированные в Ростовской области к 17 июня 2024 года. Согласно этим данным, в регионе самую дешевую свинину можно купить в столице — Ростове-на-Дону. Здесь килограмм мяса обойдется всего в среднем в 344,41 рубль. Чуть выше цены в Сальске и Миллерово. В этих городах свинину продают в среднем по 362,75 и 363,97 рубля соответственно. В Волгодонске килограммовый кусок мяса отдадут за 365,21 рубля. Самые высокие цены на свинину в Таганроге и Шахтах. Тут ее продадут за 379,30 и 380,97 рубля соответственно.