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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо

Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо

23 июня 2024, 13:47
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо

Ростовстат сообщил, где в Ростовской области продается самое дешевое мясо

Статистика показала, что самая выгодные цены на курицу в Ростовской области наблюдаются в Волгодонске, а на говядину — в Шахтах, сообщает Ростовстат.

Ростовстат опубликовал средние цены на товары и услуги, зафиксированные в Ростовской области к 17 июня 2024 года. Согласно этим данным, в регионе самую дешевую свинину можно купить в столице — Ростове-на-Дону. Здесь килограмм мяса обойдется всего в среднем в 344,41 рубль. Чуть выше цены в Сальске и Миллерово. В этих городах свинину продают в среднем по 362,75 и 363,97 рубля соответственно. В Волгодонске килограммовый кусок мяса отдадут за 365,21 рубля. Самые высокие цены на свинину в Таганроге и Шахтах. Тут ее продадут за 379,30 и 380,97 рубля соответственно.

Говядина в регионе оказалась значительно дороже свинины. Если в Шахтах килограмм мяса продадут за 520,33 рубля, то в Таганроге аж за 591,64 рубля. Почти одинаковые цены отмечаются в Волгодонске и Миллерово. Так, в первом — говядина обойдется в 536,86 рубля, а во втором — в 536,61 рубля. В Сальске ее можно купить за 543,86 рубля. Тем временем в Ростове придется отдать 552,68 рубля за килограмм.

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Цены на курицу в южном регионе не сильно рознятся. Самая дорогая птица продается в Таганроге — 210,85 рубля. Затем идут Сальск и Ростов-на-Дону. Здесь курица продается за 201,46 и 201,19 рубля, соответственно. В Шахтах же птицу отдают в среднем за 191,98 рубля. А вот в Миллерово и Волгодонске можно выгоднее всего брать курицу. Тут за килограмм просят 184,34 и 183,64 рубля соответственно.

Ранее выяснилось, что в магазинах Ростовской области стало гораздо меньше сметаны и молока.

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