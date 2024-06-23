Стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Ростове-на-Дону проходят работы по ремонту моста на Западном обходе. Дорожники фрезеруют асфальто-бетонное покрытие проезжей части и укладывают новое.
На данный момент движение транспорта на указанном участке организованно в обе стороны, однако власти предупредили о возможных заторах из-за скопления техники дорожных служб. Ремонтные работы планируют закончить к 29 июня.
Ранее власти Ростовской области раскрыли новые детали проекта по строительству трассы из Тюмени в Краснодар. Напомним, что дорога будет проходить через донской регион.