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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Ростове планируют закончить ремонт моста на Западном обходе к концу июня

Стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове

23 июня 2024, 11:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове планируют закончить ремонт моста на Западном обходе к концу июня

Ремонт Западного моста в Ростове завершат до конца июля

В Ростове-на-Дону продолжаются ремонтные работы на Западном мосту. Дорожники планируют завершить их к концу июня 2024 года, сообщает администрация города.

В Ростове-на-Дону проходят работы по ремонту моста на Западном обходе. Дорожники фрезеруют асфальто-бетонное покрытие проезжей части и укладывают новое.

На данный момент движение транспорта на указанном участке организованно в обе стороны, однако власти предупредили о возможных заторах из-за скопления техники дорожных служб. Ремонтные работы планируют закончить к 29 июня.

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Ранее власти Ростовской области раскрыли новые детали проекта по строительству трассы из Тюмени в Краснодар. Напомним, что дорога будет проходить через донской регион.

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