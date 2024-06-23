rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

В ЦБ РФ объяснили взлетевшие в Ростовской области цены на картофель

ЦБ РФ объяснил взлетевшие в Ростовской области цены на картофель

23 июня 2024, 08:50
Фото: pxhere.com
В ЦБ РФ объяснили взлетевшие в Ростовской области цены на картофель
Центральный Банк России объяснил, почему в Ростовской области значительно выросли цены на картофель. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

В Ростовской области наблюдается рост цен на ряд продовольственных товаров, в том числе на картофель. ЦБ РФ рассказал с чем связано увеличение стоимости корнеплода. Ведомство отмечает, что изменения цен происходят на фоне сокращения импортных поставок. Количество картофеля значительно снизилось, поэтому его не могут продавать по низкой стоимости.

Годовая инфляция при этом в Ростовской области в мае подскочила до 7,64% после 6,96% месяцем ранее. А рост цен на продовольственные товары достиг в мае 9,73% после 8,47% в апреле.

Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что фермеры стали продавать картофель на 25% дороже, чем в 2023 году. При этом засуха и заморозки не сказались на объемах урожая. Аграрии объяснили RostovGazeta нюансы ценовой политики.

До этого Ростовстат зафиксировал прирост цен на картофель более, чем на 30% за пару месяцев.

Читайте также:
Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%В Азове победили страшный трехдневный пожар, а дончан пугают дорогой картошкой
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Цены#Рост цен#Еда#Цены на овощи#Фермерская продукция#Импортные овощи#Картофель#Стоимость#Овощи#Фермеры
Подпишитесь
Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Сегодня, 07:24
Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области
Сегодня, 06:09
В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио
Сегодня, 05:29
Подросток на питбайке попал под колеса ВАЗ в Ростовской области
Вчера, 17:53
Бастрыкин потребовал доклад о травмировании девочки в детсаду Ростовской области
Вчера, 13:23
Появилось видео очередной облавы силовиков на ночной клуб в Ростове
Вчера, 14:11