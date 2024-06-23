ЦБ РФ объяснил взлетевшие в Ростовской области цены на картофель

В Ростовской области наблюдается рост цен на ряд продовольственных товаров, в том числе на картофель. ЦБ РФ рассказал с чем связано увеличение стоимости корнеплода. Ведомство отмечает, что изменения цен происходят на фоне сокращения импортных поставок. Количество картофеля значительно снизилось, поэтому его не могут продавать по низкой стоимости.