ЦБ РФ объяснил взлетевшие в Ростовской области цены на картофель

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В Ростовской области наблюдается рост цен на ряд продовольственных товаров, в том числе на картофель. ЦБ РФ рассказал с чем связано увеличение стоимости корнеплода. Ведомство отмечает, что изменения цен происходят на фоне сокращения импортных поставок. Количество картофеля значительно снизилось, поэтому его не могут продавать по низкой стоимости.
Годовая инфляция при этом в Ростовской области в мае подскочила до 7,64% после 6,96% месяцем ранее. А рост цен на продовольственные товары достиг в мае 9,73% после 8,47% в апреле.
Ранее стало известно, что фермеры стали продавать картофель на 25% дороже, чем в 2023 году. При этом засуха и заморозки не сказались на объемах урожая. Аграрии объяснили RostovGazeta нюансы ценовой политики.
До этого Ростовстат зафиксировал прирост цен на картофель более, чем на 30% за пару месяцев.