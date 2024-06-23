В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока

В Ростовской области выросла стоимость сметаны, сливочного масла и молока. ЦБ РФ рассказал, что данную продукцию стали гораздо меньше производить в донском регионе. Например, некоторые предприятия решили переориентироваться и начали производить сыр. Именно поэтому количество молочной продукции уменьшилось, а стоимость увеличилась.