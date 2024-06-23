В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Ростовской области выросла стоимость сметаны, сливочного масла и молока. ЦБ РФ рассказал, что данную продукцию стали гораздо меньше производить в донском регионе. Например, некоторые предприятия решили переориентироваться и начали производить сыр. Именно поэтому количество молочной продукции уменьшилось, а стоимость увеличилась.
Помимо этого эксперты отмечают, что у молокозаводов выросли расходы на упаковку продукции и заработную плату сотрудников. Это вторая увеличения цен на сливочное масло, сметану и молоко.
Ранее экономист объяснил рост цен на все категории товаров в Ростовской области. Подробнее о последствиях инфляции и попытках ее удержать в материале RostovGazeta.