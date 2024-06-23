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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока

В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока

23 июня 2024, 10:30
Фото: Шедеврум
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
ЦБ РФ проанализировал показатели инфляции в Ростовской области. Исследование показало, что на Дону резко уменьшилось количество некоторой молочной продукции, сообщает Центробанк России.

В Ростовской области выросла стоимость сметаны, сливочного масла и молока. ЦБ РФ рассказал, что данную продукцию стали гораздо меньше производить в донском регионе. Например, некоторые предприятия решили переориентироваться и начали производить сыр. Именно поэтому количество молочной продукции уменьшилось, а стоимость увеличилась.

Помимо этого эксперты отмечают, что у молокозаводов выросли расходы на упаковку продукции и заработную плату сотрудников. Это вторая увеличения цен на сливочное масло, сметану и молоко.

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Ранее экономист объяснил рост цен на все категории товаров в Ростовской области. Подробнее о последствиях инфляции и попытках ее удержать в материале RostovGazeta.

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