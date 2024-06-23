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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио

В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио

23 июня 2024, 05:29
Фото: 1MI
В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио
Ростовчан и жителей некоторых районов Ростовской области предупреждают о возможных перебоях в теле- и радиовещании, сообщает РТРС.

Так, практически сутки 26 июня не будет работать радио и телевидение в слободе Дегтево, которая расположена в Миллеровском районе. Это касается программы РТРС-1. При этом программа РТРС-2 в этот же день не будет работать с 16:00 до 21:00.

В городе Миллерово из-за профилактических работ телевизор не будет принимать сигнал 28 июня. РТРС-1 — с 09:00 до 21:00, а РТРС-2 — с 16:00 до 21:00.

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Что же касается донской столицы, то там проблемы с вещанием радио и телевидения могут возникнуть 27 июня с 10:00 на срок до 10 часов.

Ранее стало известно, что в Ростове власти хотят попросить прислать из Москвы еще пять автобусов. Речь идет об общественном транспорте большей вместимости.

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