В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Так, практически сутки 26 июня не будет работать радио и телевидение в слободе Дегтево, которая расположена в Миллеровском районе. Это касается программы РТРС-1. При этом программа РТРС-2 в этот же день не будет работать с 16:00 до 21:00.
В городе Миллерово из-за профилактических работ телевизор не будет принимать сигнал 28 июня. РТРС-1 — с 09:00 до 21:00, а РТРС-2 — с 16:00 до 21:00.
Что же касается донской столицы, то там проблемы с вещанием радио и телевидения могут возникнуть 27 июня с 10:00 на срок до 10 часов.
Ранее стало известно, что в Ростове власти хотят попросить прислать из Москвы еще пять автобусов. Речь идет об общественном транспорте большей вместимости.