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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 15:23

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 8-летнего ребенка

В Ростове-на-Дону иномарка сбила 8-летнего школьника на Сельмаше

23 июня 2024, 12:50
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 8-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону на Сельмаше водитель сбил школьника, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает областное УГИБДД.

В Ростове в районе Сельмаш 67-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter сбил ребенка. Автомобилист хотел повернуть во двор дома на улице Селиванова, 64/12. В этом время 8-летний школьник переходил проезжую часть в неположенном месте и угодил под колеса авто.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Врачи забрали юного пешехода с травмами в больницу. Полицейские же устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Волгодонске столкнулись две легковушки. В одной из них находился полугодовалый малыш, который пострадал в ДТП.

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