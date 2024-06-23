В Ростове-на-Дону иномарка сбила 8-летнего школьника на Сельмаше

В Ростове в районе Сельмаш 67-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter сбил ребенка. Автомобилист хотел повернуть во двор дома на улице Селиванова, 64/12. В этом время 8-летний школьник переходил проезжую часть в неположенном месте и угодил под колеса авто.