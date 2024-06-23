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Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Севастополе погибли пять человек и больше 100 пострадали после атаки ВСУ

В Севастополе погибли пять человек и больше 100 пострадали после атаки ВСУ

23 июня 2024, 14:12
Фото: Минобороны РФ
В Севастополе погибли пять человек и больше 100 пострадали после атаки ВСУ
В воскресенье, 23 июня, произошла вражеская атака ракетами ATACMS по Севастополю. Мо меньшей мере пять человек погибли и больше 100 пострадали, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

23 июня ВСУ пытались атаковать полуостров Крым, а точнее город Севастополь. Удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Системы ПВО отразили атаку четырех ракет, но одна из них отклонилась от траектории и разорвалась. Осколки от снаряда долетели до земли и упали на город.

В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, из которых трое детей. Помимо этого больше 100 человек получили ранения различной тяжести. Губернатор города отмечает, что все медицинские силы брошены на помощь пострадавшим.

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Ранее ВСУ атаковали Азов. Четыре беспилотника повредили резервуар с нефтепродуктами, который в одночасье загорелся. Сотрудники МЧС боролись с огнем больше трех дней. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.

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