В Севастополе погибли пять человек и больше 100 пострадали после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
23 июня ВСУ пытались атаковать полуостров Крым, а точнее город Севастополь. Удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Системы ПВО отразили атаку четырех ракет, но одна из них отклонилась от траектории и разорвалась. Осколки от снаряда долетели до земли и упали на город.
В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, из которых трое детей. Помимо этого больше 100 человек получили ранения различной тяжести. Губернатор города отмечает, что все медицинские силы брошены на помощь пострадавшим.
Ранее ВСУ атаковали Азов. Четыре беспилотника повредили резервуар с нефтепродуктами, который в одночасье загорелся. Сотрудники МЧС боролись с огнем больше трех дней. Площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.