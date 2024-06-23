rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке

Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке

23 июня 2024, 16:15
Фото: Шедеврум
Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке
Рыбаки из Ростова-на-Дону пожаловались на полное отсутствие улова на платном пруду, сообщили они в тематическом паблике в соцсети.

Житель Ростова пожаловался, что провел на рыбалке, за которую заплатил деньги, 11 часов. «Платник на левом берегу „У Тони“ клева нет, рыбы нет… с 8 утра до 19 ни одной поклёвки», — рассказал разочарованный рыбак и добавил, что все с этого пруда «уезжают пустыми».

Комментаторы предположили, что проблема в хозяевах, которым принадлежит пруд, дескать, они перекармливают рыбу и она сытая не клюет. «Каждый вечер они ее с лодок закармливают», — заявил один из рыбаков. Другой посочувствовал автору поста: «Обидно, деньги заплатили, а на выходец шиш», еще один ростовчанин посоветовал не ездить на платники, а ловить рыбу в реке.

По цене перелета в Дубай: сколько стоит платная рыбалка в Ростовской области
Узнать подробнее

При этом пользователи рассказали, что стоимость рыбалки в этом месте составляет минимум 1600 рублей, а за рыбу весом более 4 килограммов придется доплатить.

Ранее жители Ростовской области выловил шикарного белого амура и похвастался им в Сети.

Читайте также:
Рыбак из Ростовской области выловил огромных размеров белого амураСтроительство канала для переброса воды из Волги в Дон могут возобновитьКогда отменят запрет на рыбалку в Ростовской области
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Рыбалка#Дон#Река Дон#Рыбалка в Ростовской области#Рыбалка в Ростове#Крупная рыба#Платная рыбалка
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове очнулся раненный в голову террорист, а завод полыхал три дня
Сегодня, 17:28
На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград
Сегодня, 15:02
Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо
Сегодня, 13:47
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Сегодня, 11:32
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
Сегодня, 10:30