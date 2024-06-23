Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Житель Ростова пожаловался, что провел на рыбалке, за которую заплатил деньги, 11 часов. «Платник на левом берегу „У Тони“ клева нет, рыбы нет… с 8 утра до 19 ни одной поклёвки», — рассказал разочарованный рыбак и добавил, что все с этого пруда «уезжают пустыми».
Комментаторы предположили, что проблема в хозяевах, которым принадлежит пруд, дескать, они перекармливают рыбу и она сытая не клюет. «Каждый вечер они ее с лодок закармливают», — заявил один из рыбаков. Другой посочувствовал автору поста: «Обидно, деньги заплатили, а на выходец шиш», еще один ростовчанин посоветовал не ездить на платники, а ловить рыбу в реке.
При этом пользователи рассказали, что стоимость рыбалки в этом месте составляет минимум 1600 рублей, а за рыбу весом более 4 килограммов придется доплатить.
Ранее жители Ростовской области выловил шикарного белого амура и похвастался им в Сети.