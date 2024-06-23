Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке

Комментаторы предположили, что проблема в хозяевах, которым принадлежит пруд, дескать, они перекармливают рыбу и она сытая не клюет. «Каждый вечер они ее с лодок закармливают», — заявил один из рыбаков. Другой посочувствовал автору поста: «Обидно, деньги заплатили, а на выходец шиш», еще один ростовчанин посоветовал не ездить на платники, а ловить рыбу в реке.