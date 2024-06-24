Часть Сельмаша в Ростове будут перекрывать по ночам для машин и пешеходов

В Ростове-на-Дону с 30 июня введут ограничение движения для автомобилей и пешеходов на участке дороги по улице Страны Советов. В частности речь идет об отрезке от улицы Комбайностроителей до улицы Троллейбусной. В этой зоне будут проходить работы по демонтажу путевода завода Ростсельмаш. Ограничения будут действовать с 30 июня до 14 июля с 23.00 до 06.00 мск.