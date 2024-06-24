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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Ростове-на-Дону перекроют дорогу рядом с Ростсельмашем

Часть Сельмаша в Ростове будут перекрывать по ночам для машин и пешеходов

24 июня 2024, 07:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону перекроют дорогу рядом с Ростсельмашем
В Ростове-на-Дону в Первомайском районе перекроют дорогу по улице Страны Советов возле Ростсельмаша, сообщает департамент дорог.

В Ростове-на-Дону с 30 июня введут ограничение движения для автомобилей и пешеходов на участке дороги по улице Страны Советов. В частности речь идет об отрезке от улицы Комбайностроителей до улицы Троллейбусной. В этой зоне будут проходить работы по демонтажу путевода завода Ростсельмаш. Ограничения будут действовать с 30 июня до 14 июля с 23.00 до 06.00 мск.

Перекрытый участок можно объехать через улицу Троллейбусную с выходом на улицу Менжинского и затем на открытую часть улицы Страны Советов. Потом водителям предлагается съехать на улицу Комбайностроителей и переулок Беломорский. Оттуда можно попасть на улицу Киргизскую и улицу 50-летия Ростсельмаша.

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При поездках необходимо учитывать временные ограничения.

Ранее стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове.

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