Часть Сельмаша в Ростове будут перекрывать по ночам для машин и пешеходов

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В Ростове-на-Дону с 30 июня введут ограничение движения для автомобилей и пешеходов на участке дороги по улице Страны Советов. В частности речь идет об отрезке от улицы Комбайностроителей до улицы Троллейбусной. В этой зоне будут проходить работы по демонтажу путевода завода Ростсельмаш. Ограничения будут действовать с 30 июня до 14 июля с 23.00 до 06.00 мск.
Перекрытый участок можно объехать через улицу Троллейбусную с выходом на улицу Менжинского и затем на открытую часть улицы Страны Советов. Потом водителям предлагается съехать на улицу Комбайностроителей и переулок Беломорский. Оттуда можно попасть на улицу Киргизскую и улицу 50-летия Ростсельмаша.
При поездках необходимо учитывать временные ограничения.
Ранее стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове.