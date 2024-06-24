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Updated Сегодня, 06:52

У жителя Ростовской области изъяли более тысячи бутылок конфискованного алкоголя

Два склада с контрафактным алкоголем накрыли силовики в Ростовской области

24 июня 2024, 06:50
Фото: ТАСС
У жителя Ростовской области изъяли более тысячи бутылок конфискованного алкоголя
Житель Ростовской области хранил в двух гаражах более тысячи бутылок контрафактного алкоголя, сообщает ТАСС.

В Каменск-Шахтинском силовики обнаружили два склада с немаркированной алкогольной продукцией. Местный житель хранил у себя более тысячи контрафактных бутылок со спиртным. Общую стоимость товара оценили почти в два миллиона рублей.

Силовики изъяли алкоголь сомнительного качества и передали полицейским для проведения экспертизы. Собственнику гаражей грозит уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.

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Видео: ТАСС

Ранее в центре Ростова-на-Дону силовики устроили облаву на ночной клуб. Спецслужбы проверяли документы у всех мужчин, которые находились в развлекательном заведении.

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