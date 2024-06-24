Два склада с контрафактным алкоголем накрыли силовики в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В Каменск-Шахтинском силовики обнаружили два склада с немаркированной алкогольной продукцией. Местный житель хранил у себя более тысячи контрафактных бутылок со спиртным. Общую стоимость товара оценили почти в два миллиона рублей.
Силовики изъяли алкоголь сомнительного качества и передали полицейским для проведения экспертизы. Собственнику гаражей грозит уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.
Ранее в центре Ростова-на-Дону силовики устроили облаву на ночной клуб. Спецслужбы проверяли документы у всех мужчин, которые находились в развлекательном заведении.