Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожает шоколад

«В этом году стоимость какао сырья на нью-йоркской бирже выросла почти до 6 тысяч долларов за тонну. Это на 90% больше, чем в прошлом году. Такой бешеный рост цен вызван тем, что Западная Африка, как основной производитель какао в мире, в этом году столкнулась с неурожаем из-за погоды. Соответственно, сырья на рынке меньше, спрос на него больше предложения. Дефицит всегда порождает рост цен», — объясняет эксперт.