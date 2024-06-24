Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожает шоколад

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:43
Плитка шоколада, по данным «Чек индекса», теперь в среднем стоит 304 рубля. Чуть меньше выросли цены на шоколадные конфеты — рост составил 13%, еще на 11% подскочили цены на конфеты в коробках.
По мнению ростовского экономиста Анастасии Мироновой, рост цен на шоколад обусловлен подорожанием производства сырья из какао-бобов.
«В этом году стоимость какао сырья на нью-йоркской бирже выросла почти до 6 тысяч долларов за тонну. Это на 90% больше, чем в прошлом году. Такой бешеный рост цен вызван тем, что Западная Африка, как основной производитель какао в мире, в этом году столкнулась с неурожаем из-за погоды. Соответственно, сырья на рынке меньше, спрос на него больше предложения. Дефицит всегда порождает рост цен», — объясняет эксперт.
Анастасия Миронова предполагает, что в ближайшее время цены на шоколад продолжат расти, в том числе Ростовской области. По мере того, как сырье на рынке будет постепенно раскупаться.
«Ожидать какой-то стабилизации ситуации или того, что шоколад подешевеет можно только после следующего сезона урожая. Все зависит от того, каким он будет», — замечает экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что донские сладкоежки могут остаться без шоколада.