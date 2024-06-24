Эксперт не исключил проблемы с иностранной валютой в Ростове

Эксперт рассказал, что введение в июне 2024 года ограничений против Мосбиржи может оказать некоторое, но ограниченное влияние на курс рубля. Это связано с тем, что биржа, хоть и считается ключевой площадкой для торгов валютой в стране, все же не является единственным каналом конвертации и обмена валюты.