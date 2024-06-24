Эксперт не исключил проблемы с иностранной валютой в Ростове

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Эксперт рассказал, что введение в июне 2024 года ограничений против Мосбиржи может оказать некоторое, но ограниченное влияние на курс рубля. Это связано с тем, что биржа, хоть и считается ключевой площадкой для торгов валютой в стране, все же не является единственным каналом конвертации и обмена валюты.
Собеседник уточнил, что важным фактором, который будет поддерживать стабильность рубля, станут накопленные Центральным банком РФ значительные золотовалютные резервы. Их объем на начало 2023 года превышал 600 миллиардов долларов, что позволяет регулятору сглаживать резкие колебания курса национальной валюты.
Кроме того, Россия продолжает получать существенные валютные поступления от экспорта энергоресурсов и других сырьевых товаров. Это обеспечивает приток иностранной валюты в страну и оказывает поддерживающее влияние на курс рубля.
«Вместе с тем, нельзя исключать, что в среднесрочной перспективе сохранение и ужесточение санкций может создать определенные сложности для российских компаний и граждан, в том числе в Ростовской области, с доступом к иностранной валюте. В этом случае Банк России, возможно, будет вынужден принимать дополнительные меры регулирования», — отметил собеседник.
Он рассказал, что, учитывая накопленные резервы и профицит торгового баланса, рассчитывать на резкие скачки курса валют не стоит. Российская экономика, включая региональный уровень, сохраняет определенный запас прочности для противостояния внешнему санкционному давлению.
Кандидат экономических наук, руководитель факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная сообщила, что после введения санкций в отношении Московской биржи курс доллара и евро будет, как и прежде, определяться соотношением спроса и предложения на рынке. Основными факторами для него являются торговый баланс страны — разница между экспортом и импортом, а также масштабы оттока капитала из страны.
«В нынешних условиях фундаментальных факторов, которые могут заметно качнуть валютные курсы в ту или иную сторону — нет. Меняется лишь алгоритм расчета официальных курсов ЦБ. И практика ежедневных по новому алгоритму показало, что расхождение курсов, определенных на основе данных биржи и данных внебиржевого рынка — минимально (порядка 0,01-0,03%)», — уточнила собеседница.
Она добавила, что для граждан, торговавших ранее валютой на бирже с минимальными комиссиями, покупка и продажа валюты через отделения банков станет гораздо менее удобна и менее выгодна ввиду ожидаемого роста спредов — разниц между курсом покупки и продажи.
«Однако отсутствие ажиотажа в отделениях банков в первые дни после прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже отчасти свидетельствует о том, что население в гораздо меньшей степени, чем раньше, рассматривает вложения в „токсичные“ валюты как эффективный способ сохранения своих сбережений», — подытожила эксперт.
Напомним, что США существенно ужесточили санкции против России, введя новые меры, которые затронули финансовую инфраструктуру, облачные сервисы и информационные технологии.
Эти ограничения коснулись Московской биржи, которая с 13 июня 2024 года решила вести торговлю на валютном рынке и рынке драгоценных металлов всеми существующими инструментами, однако в число исключений попали валютные пары с долларом и евро.
Сделки с долларом и евро будут продолжаться на внебиржевом рынке.
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