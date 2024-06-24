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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Электричка влетела в легковушку на перегоне между станциями в Ростовской области

Электричка влетела в легковушку на перегоне между станциями в Ростовской области

24 июня 2024, 16:34
Фото: для иллюстрации / 1MI
Электричка влетела в легковушку на перегоне между станциями в Ростовской области
Пригородный поезд и легковое авто столкнулись в Ростовской области, сообщили в СКЖД.

Авария на железнодорожных путях произошла 24 июня. На перегоне между станциями Азов и Батайск водитель легвушки выехал на железнодорожный переезд и оказался прямо перед приближающейся электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным. Пригородный поезд влетел в авто.

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По предварительным данным, постадавших в аварии нет. Водитель легковушки после удара поспешил скрыться с места. Электричка отправилась по назначению.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд.

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