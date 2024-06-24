Электричка влетела в легковушку на перегоне между станциями в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Авария на железнодорожных путях произошла 24 июня. На перегоне между станциями Азов и Батайск водитель легвушки выехал на железнодорожный переезд и оказался прямо перед приближающейся электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным. Пригородный поезд влетел в авто.
По предварительным данным, постадавших в аварии нет. Водитель легковушки после удара поспешил скрыться с места. Электричка отправилась по назначению.
Ранее в Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд.