Электричка влетела в легковушку на перегоне между станциями в Ростовской области

Авария на железнодорожных путях произошла 24 июня. На перегоне между станциями Азов и Батайск водитель легвушки выехал на железнодорожный переезд и оказался прямо перед приближающейся электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным. Пригородный поезд влетел в авто.