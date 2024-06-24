Глава ГК «Титан» прокомментировал перспективы отечественной химической промышленности

Согласно информации, предоставленной Сутягинским, ГК «Титан» успешно реализовала 7 крупных проектов по импортозамещению в сфере средне- и малотоннажной химии. Три из них уже в ближайшем будущем выйдут на опытно-промышленный уровень производства. Важными направлениями станут производство дефицитных в России компонентов. Изофорон и полибутилентерефталат ранее не выпускались в России вовсе, но компания обещает полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в них, пишет newizv.ru.