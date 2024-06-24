Глава ГК «Титан» прокомментировал перспективы отечественной химической промышленности

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Согласно информации, предоставленной Сутягинским, ГК «Титан» успешно реализовала 7 крупных проектов по импортозамещению в сфере средне- и малотоннажной химии. Три из них уже в ближайшем будущем выйдут на опытно-промышленный уровень производства. Важными направлениями станут производство дефицитных в России компонентов. Изофорон и полибутилентерефталат ранее не выпускались в России вовсе, но компания обещает полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в них, пишет newizv.ru.
В планах корпорации — открытие нового завода по производству силикагелей и силиказолей в Нижегородской области с последующим запуском мощностей по выпуску ПЭТ/ПБТ в Пскове. Также сообщается о успешной реконструкции производств фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира. Важным событием стал запуск производства изопропилового спирта в 2021 году. Этот компонент является основой для востребованных в разных отраслях материалов.
Инвестиционная программа ГК «Титан», по словам Сутягинского, должна вырасти вдвое по итогам года (до 15 млрд рублей). Компания также планирует увеличение объема производства до 800 000 тонн и увеличение выручки до 60 млрд рублей.
На полях ПМЭФ-2024 ГК «Титан» заключила важные соглашения о сотрудничестве с Газпромбанком по проекту ЭП-600 в Омской области, а также трехстороннее соглашение с Акционерным Банком «РОССИЯ» и правительством региона по инвестиционным проектам в сфере средне- и малотоннажной химии.
Представитель ГК «Титан» отметил, что стратегия корпорации направлена на достижение технологического лидерства, развитие научной базы и кадрового потенциала. Для этого в том числе был создан инжиниринговый кластер в Омской области и планируется реализация аналогичного проекта в Пскове.