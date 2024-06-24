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Голубев назвал последствия ночной атаки беспилотников по Ростовской области

Голубев назвал последствия ночной атаки беспилотников по Ростовской области

24 июня 2024, 04:58
Фото: mil.ru
Голубев назвал последствия ночной атаки беспилотников по Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки украинских беспилотников по территории региона, об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По сообщению министерства обороны РФ, в ночь на 24 июня над территорией Ростовской области средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Где именно были они сбиты не сообщается.

При этом после полуночи жители Ростова-на-Дону услышали мощный хлопок, напоминающий взрыв в небе.

Около 01.50 мск губернатор сообщил о работе системы ПВО, отразившей воздушную атаку. Он добавил, что военные сбили один БПЛА, еще два перехватили. Обломки аппаратов упали на территории предприятия.

Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал в соседнем с Ростовом Краснодаре
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В результате происшествия пострадавших нет, оперативные службы оценивают последствия на земле.

Ранее в результате атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами в порту Азова. Пожарным потребовалось больше трех суток, чтобы справиться с возгоранием.

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