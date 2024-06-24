Голубев назвал последствия ночной атаки беспилотников по Ростовской области

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По сообщению министерства обороны РФ, в ночь на 24 июня над территорией Ростовской области средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Где именно были они сбиты не сообщается.
При этом после полуночи жители Ростова-на-Дону услышали мощный хлопок, напоминающий взрыв в небе.
Около 01.50 мск губернатор сообщил о работе системы ПВО, отразившей воздушную атаку. Он добавил, что военные сбили один БПЛА, еще два перехватили. Обломки аппаратов упали на территории предприятия.
В результате происшествия пострадавших нет, оперативные службы оценивают последствия на земле.
Ранее в результате атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами в порту Азова. Пожарным потребовалось больше трех суток, чтобы справиться с возгоранием.