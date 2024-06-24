Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова

Напомним, днем 24 июня появилась информация о стрельбе в торговом центре в Октябрьском районе Ростова. Телеграм-каналы сообщили, что неизвестный якобы начал стрелять на парковке, затем перешел в стоящую рядом кофейню, а оттуда попал в ТЦ. Но в полиции это опровергли, уточнив, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей.