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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Голубев сделал заявление после стрельбы в торговом центре Ростова

Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова

24 июня 2024, 12:28
Фото: 16.rosguard.gov.ru / для иллюстрации
Голубев сделал заявление после стрельбы в торговом центре Ростова
Рядом с торговым центром на окраине Ростова задержан вооруженный травматическим оружием мужчина, поделился официальными подробностями происшествия губернатор Василий Голубев.

Глава региона, комментируя информацию о стрельбе в торговом центре, уточнил, что мужчина был задержан. Полицейские обнаружили у него травматическое оружие. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Сейчас по факту произошедшего проводился проверка.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре Ростова
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«По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство», — заключил губернатор.

Напомним, днем 24 июня появилась информация о стрельбе в торговом центре в Октябрьском районе Ростова. Телеграм-каналы сообщили, что неизвестный якобы начал стрелять на парковке, затем перешел в стоящую рядом кофейню, а оттуда попал в ТЦ. Но в полиции это опровергли, уточнив, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей.

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