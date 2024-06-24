Донские власти рассказали о проведении капитального ремонта на домах Ростова

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Напомним, что жители дома на Каширской, 6 в Ростове обратились в редакцию с тем, что их средства на капремонт хранятся на спецсчете. Это якобы не позволило в 2023 году провести запланированный капитальный ремонт.
В Министерстве ЖКХ РО ответили, что при хранении денег на спецсчете, собственники квартир должны были самостоятельно выбирать подрядную организацию для выполнения капитального ремонта. Запросить у нее проектно-сметные расчеты. Провести собрание собственников, принять коллективное решение о ремонте, составить протокол данного собрания и вместе со сметной документацией направить в Фонд для получения доступа к деньгам.
«Наличие накоплений жителей на спецсчете означает, что с НКО „Фонд капитального ремонта“ жители дома взаимодействуют только в вопросах финансирования», — объяснили в Министерстве ЖКХ Ростовской области.
Напомним, что жители дома на проспекте Стачки 186/1 столкнулись с заливом квартир после выполнения капитального ремонта.
В МинЖКХ и Фонде капремонта подчеркнули, что строительная компания ООО «СК ОЛИМП», дескать, дважды столкнулась с недобросовестными субподрядчиками. При этом из-за залития квартир с субподрядчиками были расторгнуты договоры. Сегодня все работы по капитальному ремонту крыши дома завершены и сданы. А с собственниками девяти залитых квартир заключены досудебные соглашения о возмещении ущерба.
В Министерстве ЖКХ напомнили, что капитальный ремонт дома на Баумана, 47 в Ростове проходил в преддверии Чемпионата мира по футболу. Фонд капитального ремонта не выступал заказчиком данного вида работ.
«Восстановлением домов к ЧМ по футболу занимался Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону», — подчеркнули в министерстве, добавив, что по вопросам ремонта крыши жителям дома на Баумана 47 нужно обращаться в Департамент.