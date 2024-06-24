Донские власти рассказали о проведении капитального ремонта на домах Ростова

В МинЖКХ и Фонде капремонта подчеркнули, что строительная компания ООО «СК ОЛИМП», дескать, дважды столкнулась с недобросовестными субподрядчиками. При этом из-за залития квартир с субподрядчиками были расторгнуты договоры. Сегодня все работы по капитальному ремонту крыши дома завершены и сданы. А с собственниками девяти залитых квартир заключены досудебные соглашения о возмещении ущерба.