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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Горожанам ответили на вопросы о проведении капитального ремонта на домах Ростова

Донские власти рассказали о проведении капитального ремонта на домах Ростова

24 июня 2024, 16:13
Фото: 1MI
Горожанам ответили на вопросы о проведении капитального ремонта на домах Ростова
В редакцию RostovGazeta обратились жители многоквартирных домов на Каширской 6, Баумана 47 и Стачки 186/1 в Ростове. Люди озадачены вопросами проведения капитального ремонта. После публикации материала, в Министерстве ЖКХ объяснили жителям, как решить их проблему.

Хранение средств на спецсчете

Напомним, что жители дома на Каширской, 6 в Ростове обратились в редакцию с тем, что их средства на капремонт хранятся на спецсчете. Это якобы не позволило в 2023 году провести запланированный капитальный ремонт.

В Министерстве ЖКХ РО ответили, что при хранении денег на спецсчете, собственники квартир должны были самостоятельно выбирать подрядную организацию для выполнения капитального ремонта. Запросить у нее проектно-сметные расчеты. Провести собрание собственников, принять коллективное решение о ремонте, составить протокол данного собрания и вместе со сметной документацией направить в Фонд для получения доступа к деньгам.

«Наличие накоплений жителей на спецсчете означает, что с НКО „Фонд капитального ремонта“ жители дома взаимодействуют только в вопросах финансирования», — объяснили в Министерстве ЖКХ Ростовской области.
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О протекающей после капремонта крыше

Напомним, что жители дома на проспекте Стачки 186/1 столкнулись с заливом квартир после выполнения капитального ремонта.

В МинЖКХ и Фонде капремонта подчеркнули, что строительная компания ООО «СК ОЛИМП», дескать, дважды столкнулась с недобросовестными субподрядчиками. При этом из-за залития квартир с субподрядчиками были расторгнуты договоры. Сегодня все работы по капитальному ремонту крыши дома завершены и сданы. А с собственниками девяти залитых квартир заключены досудебные соглашения о возмещении ущерба.

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Куда обращаться жителям дома на Баумана 47

В Министерстве ЖКХ напомнили, что капитальный ремонт дома на Баумана, 47 в Ростове проходил в преддверии Чемпионата мира по футболу. Фонд капитального ремонта не выступал заказчиком данного вида работ.

«Восстановлением домов к ЧМ по футболу занимался Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону», — подчеркнули в министерстве, добавив, что по вопросам ремонта крыши жителям дома на Баумана 47 нужно обращаться в Департамент.
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